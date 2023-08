Previo WWE Raw 21 de agosto 2023

El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en Le Centre Vidéotron, en Quebec, Canadá (anteriormente llamado Quebec City Amphitheatre ), coliseo con capacidad para 20,396 aficionados, y casa de los Quebec Remparts de la QMJHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Sami Zayn venció a JD McDonagh (***) Chad Gable venció a Giovanni Vinci (***) Gunther venció a Otis (**) Matt Riddle y Drew McIntyre vencieron a The Viking Raiders (** 1/2) Rhea Ripley venció a Indi Hartwell (* 1/2) Trish Stratus vs. Becky Lynch: sin ganadora Cody Rhodes venció a Finn Balor (***)

► Este lunes en WWE Raw

Chad Gable está enrachado: El 31 de julio, el rector de la Alpha Academy, logró sobrevivir ante Gunther en el Five Minutes Challenge del austriaco. Una semana después, Gable obtuvo una oportunidad por el Campeonato Intercontinental tras vencer a Tommaso Ciampa, Matt Riddle y Ricochet. Por si fuera poco, la semana pasada, superó a Giovanni Vinci. Este lunes quiere completar su travesía triunfadora enfrentando a Gunther por el título. ¿Logrará coronarse?

The New Day está de regreso. Kofi Kingston y Xavier Woods quieren volver a dejar huella, aunque los rivales que tendrán enfrente no serán nada sencillos: Drew McIntyre y Matt Riddle.