Previo UFC Vegas 91: Matheus Nicolau vs Alex Pérez

UFC On ESPN 55 tendrá lugar la noche del próximo sábado 27 de abril en Las Vegas y tenemos toda la previa con los resultados del pesaje de la tarjeta de combate completa para usted a continuación.

En la pelea estelar, Matheus Nicolau, número 5 del peso mosca, buscará recuperarse de su derrota por nocaut en la pasada edición cuando se enfrente al número 8 del ranking, Alex Pérez, que llega como sustituto de Manel Kape con pocas semanas de preaviso y que ha perdido en sus tres últimas salidas al octágono.

Matheus Nicolau (19-4-1 MMA, 7-2 UFC) iba a enfrentarse a Manel Kape, pero éste se retiró de la pelea por segunda vez consecutiva (la primera fue una cancelación al no llegar al peso). En su lugar, Nicolau intentará volver a la senda de la victoria contra Alex Pérez. Ha pasado un año desde que Nicolau fue noqueado por Brandon Royval, que rompió una racha de seis victorias consecutivas.

Alex Pérez (24-8 MMA, 6-4 UFC) había sido reservado para una pelea con Tagir Ulanbekov en junio, pero fue reordenado para este en su lugar. Pérez ha perdido tres peleas consecutivas comenzando con una derrota por sumisión en una pelea por el título de peso mosca contra el entonces campeón Deiveson Figueiredo en noviembre de 2020.

En el evento co-principal Ryan Spann intentará recuperarse de dos derrotas consecutivas cuando pelee contra Bogdan Guskov, quien fue sometido en su debut en UFC, pero desde entonces ha obtenido una victoria por KO en el primer asalto.

Ryan Spann (21-9 MMA, 7-4 UFC) necesita revertir una racha de dos combates consecutivos, en los que perdió por sumisión ante Nikita Krylov hace 13 meses y por decisión dividida ante Anthony Smith en la revancha del pasado agosto.

Bogdan Guskov (15-3 MMA, 1-1 UFC) ha ganado cinco de sus últimos seis combates, incluido un nocaut en el primer asalto a Zac Pauga en febrero, que le permitió volver a la senda del triunfo tras su derrota ante Volkan Oezdemir, ex aspirante al título de los semipesados.

Tanto Ariane Lipski como Karine Silva llegan a su combate del fin de semana en el peso mosca con una racha de tres victorias consecutivas. Austen Lane no ha ganado en sus dos primeros combates en la UFC e intentará resarcirse al tercer intento cuando se enfrente al debutante Jhonata Diniz, que llega de las Contender Series y tiene un récord de 6-0.

La apertura de la tarjeta principal será Tim Means, que puso fin a una racha de tres peleas perdidas con una victoria TKO última vez y ahora se enfrenta a Uros Medic, que fue sometido en su última pelea, dejándolo con un 3-2 UFC registro hasta el momento.

Echa un vistazo a los resultados del pesaje de la cartelera completa UFC On ESPN 55 tarjeta de lucha a continuación.

CARTEL PRINCIPAL

Matheus Nicolau (125.5) vs. Alex Perez (126)

Bogdan Guskov (204.5) vs. Ryan Spann (205.5)

Ariane da Silva (126) vs. Karine Silva (125.5)

Jhonata Diniz () vs. Austen Lane ()

David Onama () vs. Jonathan Pearce ()

Tim Means (171) vs. Uros Medic ()

CARTEL PRELIMINAR

Victor Henry (135.5) vs. Rani Yahya (136)

Michal Figlak (155) vs. Austin Hubbard ()

Caio Machado () vs. Don’Tale Mayes ()

Marnic Mann (115.5) vs. Ketlen Souza (115.5)

James Llontop vs. Chris Padilla (154.5)

Na Liang (126) vs. Ivana Petrovic (126)

Gabriel Benitez (155) vs. Hayisaer Maheshate (155.5)