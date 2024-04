Michael Chandler acaba de dar su opinión sobre el próximo combate entre Islam Makhachev y Dustin Poirier.

Ambos protagonizarán el UFC 302, en el que Makhachev se jugará el título de peso ligero en su tercera defensa. En el UFC 299, «El Diamante» se impuso por KO en el segundo asalto a Benoît Saint Denis. La victoria permitió a Poirier volver a la senda del triunfo tras sufrir el año pasado un devastador KO por patada en la cabeza frente a Justin Gaethje.

En el UFC 300, los pesos ligeros Gaethje y Charles Oliveira ya estaban reservados, y ambos perdieron sus combates de la noche. Todo esto ha permitido a Poirier dar un paso adelante para su tercera oportunidad por el oro indiscutible del peso ligero.

► Todo el mundo tiene una oportunidad» – Chandler sobre Makhachev vs. Poirier

Durante una reciente aparición en The MMA Hour, Michael Chandler fue preguntado por sus pensamientos sobre cómo Poirier podría ir contra Makhachev. «Iron» se apresuró a señalar que la principal debilidad de Poirier es la defensa del derribo, algo que un luchador maestro como Makhachev probablemente explotará.

«Todo el mundo tiene una oportunidad», dijo Chandler. «El Islam es bueno, tío. Una vez más, estoy dando una tonelada de respeto a un tipo con el que quiero pelear. Islam es muy bueno. Southpaw contra southpaw, un tipo que es mucho mejor en la lucha libre»

«En este punto, la facilidad con la que Dustin es derribado es algo aterrador para él. No sé cómo se pasa el próximo – no es ni siquiera ocho semanas, ¿verdad? Es alrededor de ocho semanas, siete semanas, no sé cómo se pasa tanto, no sé cómo se puede hacer el terreno para ser capaz de detener algunos de los derribos que usted sabe Islam va a lanzar en él «.

Sin embargo, Chandler también señaló el inmenso poder de golpeo de Poirier, y elogió tanto sus habilidades de lucha como su valentía en el Octágono.

«Pero Dustin pega muy fuerte», confirmó Chandler. «Dustin tiene el corazón de un campeón. Dustin es, yo diría, el tipo más hábil con el que he peleado en toda mi vida.»