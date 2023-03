El elenco de MLW Underground se presenta esta noche desde el 2300 Arena de Philadelphia, Pennsylvania. La acción continua después de una semana libre.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jacob Fatu venció a Lio Rush The Billington Bulldogs vencieron a Bomaye Fight Club CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO: Alex Hammerstone VS. Lance Anoa’i: sin resultado

► Este martes en MLW Underground

Mance Warner está buscando una pelea después de la brutal paliza a Microman por parte de The Calling. Esta noche, Warner ha desafiado a cualquier miembro de The Calling a un combate hardcore. ¿Quién de The Calling dará el paso al frente para enfrentar al “Psicópata del Sur”?

Alex Hammerstone y Jacob Fatu hacen oficial su cita con el destino, ya que la revancha más grande en la historia de MLW se hace legal esta noche en The Underground. ¿Podría la última parada en el camino hacia la lucha por el título de la próxima semana provocar fuegos artificiales?

Solo siete días antes del combate más importante de la carrera de su primo Jacob Fatu, Juicy Finau y Lance Anoa’i, el Samon Swat Team, buscan grabar sus propios nombres en los libros de historia y dar inicio a un triplete potencial de lucha libre como el desafío SST contra Hustle & Power por el Campeonato Mundial en Parejas.

Billie Starkz, estudiante de secundaria de 18 años, desafía a Taya Valkyrie a dejar de hablar basura y finalmente subir al ring con ella. ¿Podría el acoso incesante de Starkz ser contraproducente y asegurar una lucha de campeonato para ella?

Lince Dorado defiende el Campeonato Mundial de Peso Medio contra el nuevo fichaje de César Durán, La Estrella.