Mick Foley detalla su despido como GM de la WWE

De 2016 a 2017, Mick Foley trabajó como Gerente General de Monday Night Raw. Pero no tenía contrato con la WWE. Así lo cuenta el miembro del Salón de la Fama en un reciente episodio de su podcast, Foley is Pod, donde acostumbra a contar todo tipo de historias sobre su impresionante carrera en la lucha libre profesional.

> Mick Foley y su tiempo como GM

“La primera persona a la que le envié un mensaje de texto (cuando descubrí que necesitaba cirugía en 2016) fue Stephanie (McMahon). Le dije: ‘Stephanie, tengo que terminar con esto. No podré volar’. Porque es muy peligroso volar después de la cirugía. Dije: ‘Durante unas seis semanas’. Lo primero que dijo fue: ‘No te preocupes por mí, haz lo que tengas que hacer’ y sé que los cínicos estarán ahí fuera. Por supuesto, ella es Stephanie McMahon. Por supuesto, ella va a aterrizar de pie. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará, pero realmente se preocupó más por mi salud que por el papel (como Gerente General) y fue triste que Vince (McMahon) dijera que el papel me estaría esperando cuando volviera y no fue así.

BANG BANG! @RealMickFoley has been named the new GENERAL MANAGER of Monday Night #RAW by @StephMcMahon! pic.twitter.com/VEElHcJJ2C — WWE (@WWE) July 19, 2016

“Pero también le pedí específicamente a Barry Bloom que no tuviera un contrato. Dije: ‘Vamos a darnos la mano y trabajemos siempre y cuando ambos sintamos que es mutuamente beneficioso’. Kurt Angle apareció como el juguete nuevo y brillante y acepté que, por un lado, tal vez me podrían haber pagado otros seis meses por no hacer nada, pero me gustó la idea de que si no eres feliz, si alguien más podría hacerlo mejor, consigue a esa otra persona. Dicen que sirve a las órdenes del presidente. Bueno, sirves a gusto del Sr. McMahon y él decidió que era hora de que alguien más hiciera el papel y estaba muy orgulloso de lo que habíamos hecho.

"He's not a competitor. He's not an entertainer…he's a MONSTER!" – #RAW General Manager @RealMickFoley on @BraunStrowman… pic.twitter.com/uZ9qItqEM6 — WWE (@WWE) November 29, 2016

“Pero siempre agradecido de que el primer impulso de Stephanie fuera decir: ‘No te preocupes por mí. Cuídate’. Y luego tuvimos una gran despedida, así que pude ser despedido al aire como todos deberíamos, y hacerlo con una de las mejores promos. La semana antes de que me despidieran fue una de… fue la primera vez que sentí que tenía un combate de pago por evento después de una promo. Me sentí muy bien al respecto y fue una de esas cosas en las que ayudó: salí sintiendo que había prestado un servicio a la empresa, por lo que mejoró aún más a Stephanie como comisionada, hizo que Hunter pareciera un verdadero hijo de p*ta al entrar en Mania (33) contra Seth (Rollins) y fue capaz de darle a Seth un pequeño impulso en Mania también, así que me sentí muy bien con todo lo que hicimos”.

¿Te gustó la etapa de Mick Foley como GM de Raw?