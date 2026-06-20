Lucha Libre AAA se emite este sábado desde el Foro GNP Seguros en Mérida, Yucatán, anteriormente llamado Coliseo Yucatán), arena con capacidad para 12,000 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Galeno venció a Golden Jacket y Galio (** 1/2) La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal vencieron a Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) (***) Omos venció a Chris Carter, Kingu y Daimo (* 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS MIXTAS AAA: Lola Vice y Mr. Iguana retuvieron ante La Hiedra y Joaquín Wilde (** 1/2)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

El nuevo Campeón Latinoamericano AAA, Hijo del Vikingo, hará equipo con Omos para enfrentar a Mini Vikingo y al Hijo de Dr. Wagner Jr. El odio tiene varias vertientes, pues Hijo del Vikingo le dio la espalda a su mini, Omos mandó a Mini Vikingo al hospital, mientras que Wagner perdió el Campeonato Latinoamericano ante Hijo del Vikingo en Noche de los Grandes, precisamente por la intervención de Dorian Roldán y Omos. Ahora Mini y Wagner se unen para hacerle frente al campeón y a su imponente guardaespaldas, en lo que pinta como el siguiente capítulo de una rivalidad que apunta a Triplemanía. La presencia de Omos cambia toda la ecuación: pocos en el planeta AAA pueden con el gigante, y los técnicos tendrán que recurrir a su velocidad para intentar derribarlo.

En lucha de triple amenaza por el Campeonato de Peso Crucero AAA, Rey Fénix defenderá ante Laredo Kid y Lince Dorado. Fénix arrebató el cetro a Laredo en Noche de los Grandes y ahora deberá retenerlo en un escenario aún más impredecible con un tercer contendiente en la ecuación.

Además, El Grande Americano hará su primera aparición desde su lucha de máscara contra máscara, en la que desenmascaró al Original Grande Americano.