AEW Dynamite se presenta este miércoles en el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, coliseo con capacidad para 22,090 aficionados y casa de los Louisville Cardinals de la NCAA.

►La semana Pasada

Las luchas presentadas fueron:

DYNAMITE DIAMOND RING: MJF venció a Juice Robinson (***) Rob Dan Dam y Hook vencieron a John Sikver y Alex Reynolds (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Hangman Page y los Young Bucks retuvieron ante Brother Zay y The Hardys (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Hikaru Shida retuvo ante Ruby Soho (** 1/2) Bryan Danielson y Claudio Castagnoli vencieron a Orange Cassidy y Kazuchika Okada (***)

►Este miércoles en AEW Dynamite

Aunque Jay White se robó el cinturón de campeonato de MJF, éste logró derrotar a Juice Robinson, obteniendo por quinto año consecutivo el Dynamite Diamond Ring. La siguiente etapa en esta guerra entre MJF y el Bullet Club Gold será una lucha de cuatro contra cuatro en la que el Campeón Mundial de Peso Completo deberá enfrentar a White, a Robinson, a Austin Gunn y a Colten Gunn. MJF aún no ha revelado quiénes serán sus compañeros, pero ya rechazó a The Acclaimed y a The Kingdom. ¿Tendrá algunos ases bajo la manga?

Kenny Omega y Chris Jericho volverán a hacer equipo. Esta vez se enfrentarán a «Daddy Magic» Matt Menard y a «Cool Hand Ang» Angelo Parker, los nuevos reclutas de Don Callis.

Además, Orange Cassidy defenderá el Campeonato Internacional AEW ante Claudio Castagnoli.