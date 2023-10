La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento We Love Wrestling 54, el cual tuvo lugar el 29 de octubre desde Hellraiser en Leipzig, Sachsen, Deutschland. Fue transmitido en vivo por wXwNOW.de.

wXw es una promotora de lucha libre profesional alemana con sede en Gelsenkirchen, Renania del Norte-Westfalia. wXw ha sido una de las principales promociones de lucha libre profesional en Alemania, y la mayoría de sus eventos se han llevado a cabo en el distrito del Ruhr, principalmente en Oberhausen. Desde 2013, wXw realiza giras regulares por toda Alemania, agregando paradas fuera del país, incluidas Suiza , la República Checa y el Reino Unido

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

Axel Tischer venció a Nick Schreier

Akane Fujita venció a Baby Allison

Danny Fray venció a Gulyas Vilmos

wXw World Tag Team Title Match: Dennis Dullnig & Hektor Invictus retuvieron ante Y2Kuties (Ava Everett & Jacob Crane)

Shigehiro Irie venció a Gulyas Jr.

Zeritus venció a Dieter Schwartz

Alex Duke venció a LSG

Amboss (Icarus, Laurance Roman & Robert Dreissker) vs. Fast Time Moodo, Maggot & Peter Tihanyi – terminó en doble conteo

No Disqualification No Countout Six Man Tag Team Match: Fast Time Moodo, Maggot & Peter Tihanyi venció a Amboss (Icarus, Laurance Roman & Robert Dreissker)