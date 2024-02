La preocupación de Arn Anderson por su hijo, Brock

Ayer hablábamos en SÚPER LUCHAS de lo preocupados que deben estar los padres y madres de los luchadores y luchadoras sabiendo que cada vez que entran al cuadrilátero están poniendo en riesgo sus vidas. Entonces entrando en cómo el padre de Deonna Purrazzo se ha convertido en fan de la lucha libre al verla a ella debutando en AEW. Ahora volvemos a la misma cuestión con Arn Anderson y su hijo. ¿Se preocupa «The Enforcer» cuando ve a Brock luchando? Lo explica en The ARN Show.

► La preocupación de Arn Anderson

«[Tenía] 24 años. Y el negocio era completamente diferente. Quiero decir, era mucho menos teatral. Era mucho… el negocio, los grandes golpes y los riesgos que tomabas en esos días no se comparan en nada con lo que hacen estos jóvenes hoy en día. La posibilidad de lesionarse es mucho mayor, ¿sabes? Y aunque me preocupo por todos en el negocio porque el listón se ha elevado tanto en cuanto a los golpes.

«Me preocupo por estos jóvenes, tanto hombres como mujeres, no solo por las magulladuras sino por las lesiones; siempre te vas a magullar en este negocio. No hay forma de evitarlo. Pero ahora, me preocupa ver a estos jóvenes y que se lesionen, y están dispuestos a darlo todo por ti. Mucho respeto en ese sentido. Pero solo… como padre. Y sabes, no solo me preocupa Brock. Me preocupo básicamente por todos en el negocio porque el listón se ha elevado tanto.»

Brock Anderson dejó AEW a finales de 2023 y tuvo algunas luchas en la escena independiente pero en 2024 todavía no ha luchado. Mientras, Arn Anderson continúa trabajando en la compañía All Elite, aunque sin llamar la atención. De todas maneras, en SÚPER LUCHAS siempre va a tener un hueco.