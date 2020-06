Randy Orton y Tommaso Ciampa provocaron una tormenta con su reciente intercambio en Twitter, el cual comenzó con cuando Orton se burló de lo ocurrido NXT TakeOver: In Your house. Ciampa respondió afirmando que él pone a su hija a dormir mostrándole los encuentros de Randy Orton.

El ex campeón WWE mantuvo con Ciampa un ir y venir de respuestas, en las cuales también intervino la esposa de Orton. Con esta interacción, inevitablemente le deja a los fanáticos algo sobre lo que especular entre estas dos superestrellas, y todo se reduce a un posible enfrentamiento entre Randy Orton y Tommaso Ciampa en el futuro. Sin embargo, se ha informado de que Vince McMahon podría haber estado molesto con esta situación.

► No hay planes para un enfrentamiento entre Randy Orton y Tommaso Ciampa

En la última edición de Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez proporcionó una actualización entre bastidores sobre la disputa que tuvieron Randy Orton y Tommaso Ciampa en redes sociales. Existe una regla no escrita en WWE que establece que las Superestrellas no pueden atacarse en redes sociales. a menos que sea para promover una historia o un ángulo.

"Randy Orton hizo un tuit el domingo, y él estaba hablando sobre la cantidad de 'bofetadas' que había en el programa de NXT, y luego Ciampa respondió y dijo: 'mi hija no podía dormir, y le mostré uno de tus encuentros', y luego Randy Orton volvió a responder. Dave habló sobre esto durante 15 minutos anoche, y esto es lo que sé hoy."

"Esto no se hizo para establecer una lucha entre ambos. Estos fueron los dos chicos; Estoy seguro de que deben haberse mensajeado entre ellos y decir: 'Oye, voy a decir esto y lo que sea', quiero decir, pero no se hizo nada con la idea de que Randy Orton y Tommaso Ciampa vayan a tener un encuentro, o que Ciampa va al elenco principal. No digo que no va a ir al elenco principal."

Tommaso Ciampa fue brutalmente aplastado por Karrion Kross en NXT TakeOver: In Your House, pero en su momento, ha manifestado que no tiene interés en ir a Raw o SmackDown y que preferiría retirarse de ser el caso. En cuanto a Randy Orton, The Apex Predator se enfrentará a Edge en Backlash este domingo, en lo que se ha promocionado como el "Mejor combate de lucha de la historia".

Randy Orton y Tommaso Ciampa fueron parte del mismo encuentro en Survivor Series 2019, pero nunca se han enfrentado en un mano a mano, aunque no es algo que se descarte en un futuro; más aún que es posible que ya veamos un "pase de antorcha" en NXT, de la cual Ciampa ha sido uno de los emblemáticos.