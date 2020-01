La nueva aventura de Bobby Lashley en WWE no estaba siendo demasiado buena, ni siquiera porque fuera Campeón Intercontinental en dos ocasiones. No terminaba de encontrar su hueco, ni como consentido ni tampoco como rudo. No fue hasta que Lio Rush se unió a él cuando cambiaron un poco las cosas. Pero eso no sirvió de mucho, sobre todo porque la alianza entre ambos finalizó bruscamente, quedando de nuevo Lashley en tierra de nadie. Todo esto hasta que comenzó una amorío con Lana, lo cual cambió completamente su camino.

► Por qué WWE puso a Bobby Lashley con Lana

Pero, ¿por qué a él? Gary Cassidy, de Sportskeeda, publicó estos tuits de una entrevista que tuvo con el luchador, en la que también habló acerca de un combate contra Brock Lesnar, el cual lleva rogando desde hace años:

On the storyline with Lana: “A lot of it is just so people can get to know me a little bit more. I’m not that vocal on social media. I think Vince and Paul want people to see the different layers of me to see what Bobby’s about.” — Gary Cassidy (@consciousgary) January 1, 2020

«Una importante razón de esto es que ahora la gente puede conocerme un poco más. No suelo hablar demasiado en redes sociales. Creo que Vince [McMahon] y Paul [Heyman] querían que la gente viera diferentes capas de mí, que vieran quién es Bobby».

“Let’s see Bobby embarrassed, let’s see Bobby happy, let’s see Bobby pissed off. Let’s see Bobby in all these different moods so that when we do get that match [with Brock Lesnar] there’s a lot more emotion brought to it, so people can know where I’m coming from.” — Gary Cassidy (@consciousgary) January 1, 2020

«Veamos a Bobby siendo avergonzado, veamos a Bobby feliz, veamos a Bobby decepcionado. Vamos a ver a Bobby en todas esas diferentes situaciones, así, cuando hagamos la lucha [con Brock Lesnar] tendremos muchas más emociones involucradas. Así la gente puede ver de dónde vengo».

Para lamento de todos, empezando por él mismo, pues con su físico y sus habilidades podría haber llegado mucho más lejos, Lashley nunca ha destacado por su carisma. Ni como consentido ni como rudo ha demostrado tenerlo. Por eso le vino tan bien Rush. Y ahora Lana. Aunque no sabemos si esta historia, si este amorío, va a llevarlo a donde quiere. O si a los fans les importa que estén viendo más capas de él. Pero, como decimos, esta trama ha cambiado su camino, ya sabemos por qué WWE puso a Bobby Lashley con Lana, y ahora se trata de que siga transitando por él.