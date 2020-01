Nunca sabremos lo que hubiera sido del Corey Graves luchador de haber podido continuar con su carrera en los encordados de WWE, de no haber tenido que retirarse repentinamente por culpa de las conmociones cerebrales. No era el mejor luchando, ni NXT era lo que es actualmente, pero no cabe duda de que en sus tiempos era uno de los nombres principales de la marca amarilla. Fácilmente podría haber sido Campeón NXT. Además de que fue Campeón de Parejas NXT con PAC, después de haber sido Campeón de Parejas FCW.

Pero nos contentamos con escucharlo comentar los eventos y programas semanales de la compañía de lucha libre de Vince McMahon. Y también en su podcast, After the Bell, que es su plataforma favorita para estar en boca de todos. Precisamente después de su último episodio no podemos evitar hablar de él, pues comentó varias cosas interesantes acerca de diferentes temáticas.

► Corey Graves en After the Bell

El regreso de Jon Moxley

«Espero que regrese a WWE. Respeto muchísimo lo que está haciendo. Está feliz. Todavía sigo en contacto con él, aunque «vaya contra las reglas». Esto es parte de su viaje, pero The Lunatic Fringe tiene que volver a casa algún día».

Su relación con Carmella

«No existen suficientes palabras para explicar lo agradecido que estoy con ella por haber estado conmigo en el peor año de mi vida. Me hace muy feliz. Voy a dejar de decir estas cosas porque entonces mi podcast va a quedar mal. Dejaremos algunas cosas a la imaginación. Pero sí, cariño, eres increíble».

Unirse al equipo creativo