¿Podrá The Rock aparecer en WrestleMania 40?

A pesar de los rumores que surgieron hace meses, The Rock no se hizo presente en WrestleMania 39, aunque luego de la primera noche del evento sí dejó un saludo en sus redes sociales, dirigido no solo a las Superstrellas que forman parte del evento, sino que hizo especial énfasis en los miembros de The Bloodline, dado su parentezco. Evidentemente, esto no hizo más que generar una nueva especulación en torno a una aparición, pero en WrestleMania 40.

► The Rock vs Roman Reigns, el combate que aún no se descarta

Una vez se pensó que The Rock era fijo para WrestleMania 39, pero The Great One dijo que no estaría físicamente listo para el show de shows, por lo que su combate contra Roman Reigns fue cancelado. Ahora, los fanáticos ya están mirando hacia WrestleMania 40 en Filadelfia como un posible objetivo.

Según Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio, The Rock no ha cerrado la puerta a WrestleMania 40. “Dejó una grieta en la puerta” de que una lucha de WrestleMania podría ser posible el próximo año.

“Reigns había superado prácticamente a todos en el nivel superior de la lista, y con la excepción de Gunther o, por supuesto, The Rock. Dwayne Johnson, cuando rechazó este año debido al cronograma, dejó una rendija en la puerta abierta sobre la posibilidad de estar en Filadelfia en WrestleMania 40 el próximo año, pero eso estaba lejos de ser un compromiso y ciertamente no es nada que nadie debería esperar que suceda. No parecía haber otro nuevo retador en el horizonte”.

Habrá que ver si The Rock regresa a la WWE pronto. Él está muy ocupado, no solo con su agenda en el cine, sino también con la XFL, de la cual es propietario. No obstante, si las condiciones adecuadas se presentan, podríamos ver el encuentro soñado entre primos.