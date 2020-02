PJ Black pudo haber tenido una carrera mucho mejor como Justin Gabriel en WWE. Fue uno de los originales de The Nexus pero cuando la facción se acabó, como la mayoría de sus miembros, nunca recuperó ese impulso. Tuvo sus momentos, sobre todo al lado de Heath Slater, pero nunca por su cuenta. Pudo ser porque entonces en la empresa no se preocupaban tanto como ahora por los pesos crucero. Y tampoco es que ahora se preocupen demasiado, pero pues actualmente tienen su propia división y también luchan en NXT… El luchador de ROH podría hacer buenas cosas en la marca amarilla.

Pero tomó la decisión de abandonar el imperio McMahon cuando tuvo la oportunidad y recientemente renovó su contrato con Ring of Honor.

En estas declaraciones hizo mención a su antigua empresa, pero ahora lo hace más en profundidad hablando con VOC Nation. Primero, como todos los luchadores que se van de WWE, da su opinión sobre la libertad, o la falta de ella, dependiendo de la compañía.

Y segundo comentó acerca de cómo es su relación actual con WWE.

«Justo antes de firmar con ROH hace un año fui al Staples Center para ver Survivor Series y me encontré con Hunter y Vince y hablé con ellos un rato. Hablamos un poco sobre mi regreso, pero me decidí por ROH. Hunter es un tipo increíble y Vince es un genio loco. Hunter y yo tuvimos algunos malentendidos en el pasado, pero todo son negocios. No es que me gustara esa mala relación que teníamos a tiempo completo ni nada. Supongo que así es el negocio».