En las últimas horas, el ex director ejecutivo de SmackDown, Eric Bischoff, ha señalado que en Monday Night Raw, el director ejecutivo de la marca, Paul Heyman, no tiene poder alguno en lo que ocurre en pantalla.

¿Qué más dijo? ¿Será verdad? Analizemos sus polémicas declaraciones.

► ¿Paul Heyman no controla Raw?

«Esto que voy a decir, no lo hago con la intención de tirarle a alguien ni mucho menos, pero Paul Heyman no tiene control creativo en WWE. Y cualquiera que piense que lo tiene, se está engañando a sí mismo. Sé que Paul no tiene control creativo; ni él ni ninguna otra persona.

«Solo un tipo tiene control creativo, y todos sabemos quién es. Cuando dije que mientras estuve allí, no tenía control creativo, estaba siendo honesto. No lo tenía, porque solo un hombre lo tenía. Paul Heyman no tiene control creativo. Eric Bischoff no tuvo control creativo. Nadie que haya seguido mis pasos, incluyendo a Bruce Prichard, tiene control creativo en WWE. Y ustedes saben cuánto amo a Bruce. Paul Heyman, ni nadie, tiene control creativo en WWE«.

Sin embargo, la decisión de tener directores ejecutivos fue para que Vince McMahon pudiera delegar muchas de sus responsabilidades. Lo cierto es que un draft de cada episodio de Raw armado por Paul Heyman es aprobado por Vince McMahon, lo cual quiere decir que Paul Heyman sí tiene control creativo, mientras que Vince McMahon tiene poder de veto.

En el caso de Bischoff, se entiende que su experiencia haya sido diferente, porque se involucró tan poco con el producto que ni siquiera conocía el nombre de muchos de los luchadores, y tampoco hizo ningún esfuerzo por ayudarse y aprender, así que Vince lo despidió.

Así las cosas, es lógico que McMahon confiara ciegamente en Heyman desde el principio, pues no solo ya conocía su tremendo trabajo, sino que estaba al tanto de la actualidad luchística de WWE.