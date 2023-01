Piper Niven revela cómo fue dejar atrás a Doudrop

Doudrop nunca tuvo ningún sentido y es una gran noticia que vuelva a ser Piper Niven. Pero recuperar el personaje que tenía en NXT UK no fue un proceso sencillo. La luchadora estuvo hablando de ello recientemente en MySanAntonio.

► Piper Niven deja atrás a Doudrop

“Cuando me dieron a Doudrop, realmente me tomó un minuto averiguar quién se suponía que era, y sentí que acababa de empezar a entrar en el ritmo de las cosas con ella. Soy un JoJo Siwa de talla grande. Estaba como: ‘Puedo hacer eso’. Luego dijeron: ‘Oye, necesito que seas ruda’. Fue como: ‘¿Qué?’. Entonces, fue un poco difícil cambiar ese personaje.

“Con el tiempo fuera, algo que no me di cuenta de que es bastante común es que cuando los atletas se lesionan, se vuelven un poco locos, porque estás sentado en casa y no estás trabajando. Entonces, realmente me afectó mentalmente y me hizo hacer un trabajo de terapia y profundizar en mi pasado para ayudarme a darme cuenta de algunas cosas. Han sido unos meses interesantes y estoy ansiosa por traer la experiencia de la vida real que tuve y hacerla parte de mi historia. Espero que genere conciencia en mucha gente, porque creo que es algo por lo que pasa mucha gente.

“Fue realmente angustioso en realidad (presentar la idea de Piper Niven a la WWE), porque nunca antes había presentado nada al equipo creativo. He hecho combates, pero nunca nada como las cosas de grandes personajes. Entonces, esto fue realmente estresante, porque surgió de una experiencia de la vida real y porque es algo que me apasiona. Simplemente no quería que lo rechazaran cuando me acercara a ellos. Me llamaron y me dijeron: ‘Oye, ¿tienes algunas ideas?’. Yo dije: ‘Bueno, esto ha estado sucediendo en mi vida real, y creo que sería genial incorporarlo en una historia’. Afortunadamente, fueron muy receptivos y realmente les gustó mucho. Entonces, es muy emocionante“.

