No dejan de sucederse las reacciones de los luchadores y luchadoras de Royal Rumble 2023. A continuación, vemos algunas publicaciones que las Superestrellas de la WWE han estado realizando en redes sociales comentando lo ocurrido durante este primer Evento Premium del año.

► Más reacciones a Royal Rumble 2023

Wish I was just sitting in front of the fireplace, cuddling with some cute dogs, sippin on a hot toddy, maybe Netflix and chillin, maybe some rom-com, ………..and thinking about how I ELIMINATED BECKY LYNCH FROM THE ROYAL RUMBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Bayley (@itsBayleyWWE) January 29, 2023

“Ojalá estuviera sentadA frente a la chimenea, abrazando a algunos perros lindos, bebiendo un ponche caliente, tal vez viendo Netflix y relajándome, tal vez alguna comedia romántica… ¡¡¡y pensando en cómo ELIMINÉ A BECKY LYNCH DEL ROYAL RUMBLE!!!“.

Good morning, rotten world 🪱🪳🕷️🪰💋🤡 pic.twitter.com/tWzqUAYqD9 — ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) January 29, 2023

“Buenos días, mundo podrido“.

The costume designer who made this outfit for me, Julie, also designed the very first ever Hart Foundation gear with her sister, Terry. They were the ones who came up with the concept of The Hart Foundation wearing pink and black. 💕🖤 pic.twitter.com/fyxKs535M8 — Nattie (@NatbyNature) January 29, 2023

“La diseñadora de vestuario que hizo este atuendo para mí, Julie, también diseñó el primer atuendo de la Fundación Hart con su hermana, Terry. Ellos fueron los que idearon el concepto de The Hart Foundation vistiendo de rosa y negro“.

LONG LIVE PIPER NIVEN! pic.twitter.com/6a8Zx6Hi9F — Miss Drop 💦 (@DoudropWWE) January 29, 2023

“¡LARGA VIDA A PIPER NIVEN!“.

“2023… ¡El año de Rhea ‘Sangrienta’ Ripley!“.

group eliminations: roxanne, natalya, shayna, dana dakota: emma iyo: candice bayley: becky We are in control!!!#DamageCTRL pic.twitter.com/64mZVq2Jjo — IYO SKY (@Iyo_SkyWWE) January 29, 2023

“Eliminaciones del grupo: Roxanne Pérez, Natalya, Shayna Baszler y Dana Brooke. Dakota Kai: Emma. IYO SKY: Candice LeRae. Bayley: Becky Lynch. ¡¡¡Nosotras controlamos!!!“.

Keep working hard, keep fighting for your dreams, & remember.. there’s always room for improvement ✨ Love y’all 🖤 pic.twitter.com/zIcvqTwzmG — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) January 29, 2023

“Sigue trabajando duro, sigue luchando por tus sueños, y recuerda… siempre hay hueco para las mejoras. Os quiero a todos”.

Not gonna lie, I may not have won the #RoyalRumble but looking at this picture…. I win at life 😎 #MizAndMrs pic.twitter.com/5OOX7gsKgS — The Miz (@mikethemiz) January 29, 2023

“No voy a mentir, puede que no ganara Royal Rumble, pero mirad esta foto… Sí gané en la vida“.

