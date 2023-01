La responsabilidad que tiene The New Day en WWE NXT

Kofi Kingston comparte sus pensamientos sobre la responsabilidad que tienen The New Day en NXT como Superestrellas veteranas de la WWE en una reciente entrevista con Fightful en la que también hace un repaso a su trabajo actual con Pretty Deadly en torno al Campeonato de Parejas de la marca amarilla.

► The New Day en NXT

“Cada semana entramos en relaciones con el talento, nos dan un resumen de cuáles son las solicitudes con respecto a las apariciones y las cosas que tenemos que hacer y las publicaciones en las redes sociales y todo eso. El tipo de relaciones con el talento, [Zach], fue com: ‘Oigan, Shawn Michaels les está solicitando especialmente que vengan a NXT’. Entonces, para mí, eso significa automáticamente que ni siquiera es una solicitud, tenemos que hacerlo. Pero también queríamos hacerlo. Lo he dicho en varias entrevistas diferentes; Shawn Michaels siempre ha sido mi chico. Era el chico que solía ver y quería ser y me motivó a seguir esta carrera. Así que, por supuesto que haría eso. Fue genial. ‘Estás siendo convocado por Shawn Michaels’. Estoy como: ‘Oh, está bien. Vamos’. Solo para poder ir a NXT y estar en medio de toda esa energía donde las personas no necesariamente saben cuáles son sus personajes o no tienen la cantidad de experiencia que tenemos. Es un momento muy especial en tu carrera cuando estás tratando de descubrirte a ti mismo. Así que para nosotros poder ir allí y ayudar a las personas a encontrarse y compartir algo de la experiencia que hemos tenido es un honor poder hacer eso. Porque los muchachos que vinieron antes que nosotros hicieron eso por nosotros. Así que aquí estamos en ese papel de veteranos donde podemos ir y hacer eso por otras personas y eso, para mí, es algo hermoso. Así es como nuestro negocio sigue progresando. Porque si no transmitimos ese conocimiento, nadie mejora, nadie avanza y la industria no prospera. Así que es nuestra responsabilidad poder salir y hacer ese tipo de cosas. Trabajar con Pretty Deadly ha sido increíble. Es algo que queríamos hacer desde que estaban en NXT UK. Solo sus atuendos, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Quiénes son estos chicos? ¿Qué están haciendo?.

“Tuvimos house shows el fin de semana pasado, sino el fin de semana anterior, y pude trabajar en combates individuales con Kit y Elton. Hicimos promos de antemano. Una señal reveladora de que tienes algo especial es cuando eres capaz de atravesar la cortina e invocar una reacción sin siquiera decir una palabra. Atravesaron la cortina y todos comenzaron a abuchearlos. Yo dije: ‘Hombre, ni siquiera sabes lo que estos tipos tienen que decir. No conoces a estos tipos’. Pero solo por la forma en que se ven y la forma en que se comportan, pueden invocar esa emoción de una multitud. Eso es algo muy difícil de hacer y lo hacen naturalmente. Estoy muy emocionado de poder estar con ellos en este punto de su carrera para ver a dónde van a ir porque tienen muy buena cabeza sobre sus hombros. Pero ha sido muy divertido trabajar con ellos. Ha sido un placer poder, de nuevo, estar con ellos. Y luego están Briggs & Jensen, Schism. Para mí, eso es lo emocionante porque este es el futuro de nuestra industria. Así que verlos en esta etapa y luego saber que en algún momento evolucionarán y se convertirán en algo mejor y serán más entretenidos es emocionante.

“Es algo que solíamos hacer en el pasado, lo cual es extraño decirlo, pero cuando comencé a salir de gira en 2007/2008, incluso antes de debutar, hacía house shows. Había dos períodos, uno en el que estuve seis meses y luego otro que hice durante ocho meses antes de ver la luz de la televisión. Así que creo que es realmente importante poder ver cómo es frente a una multitud en vivo. Porque los muchachos de NXT, especialmente debido a la pandemia, no han tenido mucha de esa experiencia. La multitud en NXT es diferente. Estos son fanáticos incondicionales que vienen todas las semanas y hay una energía increíble. Pero es muy diferente de ir de ciudad en ciudad e ir a una arena. Hay algunos muchachos allí que no han luchado frente a una multitud en vivo que no es NXT. Entonces, esa experiencia es fundamental para poder desarrollar y perfeccionar tu oficio. Entonces, para nosotros poder estar allí con ellos nuevamente y mostrarles las cuerdas, literalmente, es un honor. Es bastante genial”.