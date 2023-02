Piper Niven: “Me volvía loca quedándome en casa”

Piper Niven tuvo que estar bastantes meses lejos de la programación de la WWE en 2022 hasta finalmente volver durante el Royal Rumble 2023 notablemente cambiada. Qué será de ella de ahora en adelante lo iremos viendo semana a semana, aunque difícilmente no le irá mejor que cuando era Doudrop. Dicho esto, la ex luchadora de NXT UK estuvo hablando recientemente con Rick Ucchino acerca de cómo vivió todo el tiempo que estuvo que estar fuera de la acción luchística.

LONG LIVE PIPER NIVEN! pic.twitter.com/6a8Zx6Hi9F — Kim Piper Benson (@PiperNivenWWE) January 29, 2023

► El tiempo fuera de Piper Niven

“Hacía mucho tiempo que no tenía tanto tiemo liber. Quiero decir que la última vez que estuve en un ring fue a mediados de septiembre y estaba bajo instrucciones estrictas, como que no debía hacer nada. No me dejaban entrenar, no me dejaban ir al gimnasio, como nada que me subiera el ritmo cardíaco porque si había algún problema podía lastimarme. Y sí, tuve mucho tiempo libre solo para sentarme y pensar en estar fuera. He tenido un trabajo o he estado involucrada en la lucha libre desde que era muy joven y nunca antes me había lesionado. C

“omo, ya sabes, tal vez he tenido esguinces leves o lesiones que solo tardaron un par de semanas en sanar. Pero no he estado fuera durante un período de tiempo prolongado en particular y no me di cuenta de que cuando los artistas y los atletas se lesionan, uno puede volverse loco. Me volví loca, loca. De verdad, loca. Y terminé teniendo que hablar con algunas personas y descubrí algunas cosas sobre mi vida y estoy usando eso como un momento de desarrollo del personaje. Así que realmente espero poder compartir este otro lado de la historia con ustedes a través de la lucha libre”.

¿Te gusta que Doudrop haya vuelto como Piper Niven?