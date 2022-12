Peleadores reaccionan a suspensión de James Krause

El UFC ha tomado una postura firme en el escándalo de apuestas de James Krause. El viernes, la promotora emitió un comunicado a todos sus peleadores y sus manejadores indicando que “los peleadores que elijan seguir siendo entrenados por Krause o que continúen entrenando en su gimnasio, no podrán participar en eventos de UFC hasta que se conozca el resultado de las investigaciones gubernamentales antes mencionadas”.

Krause se encuentra actualmente en el centro de una investigación de apuestas en curso luego de que se descubriera una actividad anormal antes de que su peleador Darrick Minner se enfrentara a Shayilan Nuerdanbike en UFC Fight Night 214.

La Comisión Atlética del Estado de Nevada suspendió la licencia de Krause en medio de la investigación. En el memorando, UFC también anunció que Minner fue liberado de la promotora.

Así reaccionaron los peleadores a las noticias a continuación.

Sheesh guess ufc isn't messing around with this betting thing — Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) December 2, 2022

Sheesh supongo que ufc no está jugando con esto de las apuestas

UFC always too late . They should’ve banned us from betting on fights a long time ago . Would’ve saved me a lot of cash with my trash a** picks 😂😂😂 — Derek Brunson (@DerekBrunson) December 3, 2022

UFC siempre es demasiado tarde. Deberían habernos prohibido apostar en peleas hace mucho tiempo. Me hubiera ahorrado mucho dinero con mis selecciones de basura 😂😂😂

I was thinking…how deep does this go 😂 https://t.co/Wg0WoZE1xg pic.twitter.com/kr8I2oaTxh — Vince Morales (@vandetta135) December 3, 2022

Estaba pensando… qué tan profundo llega esto 😂

They gotta look into their managers.🤫🤫😚 they’re the biggest bettors on their clients. https://t.co/1tj03le3nS — Saidyokub Kakhramonov (@SaidYokubMMA) December 2, 2022

Tienen que investigar a sus managers. 🤫🤫😚 son los que más apuestan por sus clientes.

🤯. So, now if your Brandon Moreno what do you do? pic.twitter.com/COoAaMkpNA — Ode' ⭕️sbourne 🇯🇲 (@OdeOsbourne) December 2, 2022

🤯. Entonces, ahora si eres Brandon Moreno ¿qué haces?