Du Plessis planea vencer a Till y luego ir por Chimaev

Dricus Du Plessis quiere vencer a Darren Till en UFC 282 y luego ir tras el compañero de equipo de Till. Buscando continuar su ascensión en la escala de peso mediano, Du Plessis (17-2 MMA, 3-0 UFC) se encuentra con Till (18-4-1 MMA, 6-4-1 UFC) en el cartel principal del 10 de diciembre en T- Arena móvil en Las Vegas.

El compañero de equipo de Till, Khamzat Chimaev , está considerando una oportunidad inmediata por el título ante el recién coronado campeón de las 185 libras de UFC, Alex Pereira. Du Plessis no cree que sea justo que Chimaev se salte la línea y dijo que estaría feliz de darle la bienvenida de regreso al peso mediano después de pelear contra Till.

“Creo que mucha gente estaría muy decepcionada si eso sucediera. Quiero decir, le quita mucha credibilidad al emparejamiento. Le quita toda la credibilidad a las clasificaciones, y creo que necesita demostrar su valía en 185. Ni siquiera ha vencido a ningún oponente clasificado en 185. Quiero decir, me encantaría vencer a ‘Smesh Bro No. 1’, y después esta pelea obtiene ‘Smesh Bro No. 2’”.

Si el ex campeón Israel Adesanya no obtiene una revancha con Pereira después de su derrota ante él en noviembre, du Plessis cree que el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker debería ser el próximo en la fila para una oportunidad por el título. Whittaker se enfrenta a Paulo Costa en UFC 284 el 11 de febrero y du Plessis espera que salga victorioso.

“Creo que mantener viva la división, darle la oportunidad a un tipo como Robert Whittaker, ahí es donde tengo la mente, y esa es una pelea que me encantaría ver. ¿Es Izzy solo la kryptonita de Whittaker, o Robert Whittaker no es lo suficientemente bueno para ser el campeón? Creo que el estilo de Izzy fue solo una Kryptonita para el estilo de Whittaker y creo que Whittaker puede vencer a Pereira”.