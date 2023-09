Payback 2023: Seth Rollins retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE

Después de la traición de Shinsuke Nakamura a Seth Rollins en una lucha por equipos, las cosas no iban a quedarse así. Tras retos e insultos, ambos luchadores se enfrentaron en un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Nakamura tenía una gran oportunidad de volver a ser relevante y no estaba dispuesto a desperdiciarla, por lo que estaba decidido a darlo todo en el ring, especialmente teniendo en cuenta la lesión en la espalda de Seth Rollins.

Como era de esperar, el luchador japonés buscó aprovechar esta ventaja, lo que hizo que el Visionario sufriera considerablemente durante el encuentro.

Nakamura intentó perturbar la mente del campeón mediante castigos, llaves y golpes, además de burlarse cada vez que aplicaba un castigo, lo que en ocasiones parecía desconcentrar a Seth.

Además, Rollins terminó sintiendo dolor en la espalda cada vez que recibía un ataque en su contra, pero el Visionario no se dejó intimidar y logró recuperar el control del combate con un par de maniobras aéreas.

Pero el campeón sufrió, pues Nakamura no dejó de atacar la espalda cada que podía, lastimando fuerte al campeón, quien parecía por momentos que no iba a poder reaccionar. Pero Freakin Rollins no se iba a rendir e intentó por todos los medios retomar el control.

Ambos luchadores empezaron a atacar más lentamente, ya que el cansancio comenzó a hacer efecto, pero ninguno cedió terreno, buscando de todas las maneras posibles derrotar a su rival.

De manera impresionante, Nakamura atrapó a Rollins con un armbar y luego aplicó un triángulo, pero cuando parecía que Rollins se iba a rendir, el campeón reaccionó con una desnucadora.

El combate siguió su curso y el dominio no estaba claro, ya que prácticamente iban intercambiando castigos sin que ninguno de los dos se rindiera.

Seth se mostró lastimado y Nakamura buscó seguir atacando como fuera posible, quien de repente con un par de movimientos consiguió aplicar un pedigree, pero Nakamura respondió con un rodillazo. En un intercambio de ataques, finalmente Rollins le conectó un pizotón al japonés para llevarlo al conteo y quedarse con la victoria y el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Tras el combate, y una vez que el programa salió del aire, Nakamura atacó a Seth Rollins por la espalda.

