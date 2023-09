5×5: Lo mejor y lo peor de WWE PAYBACK 2023

WWE PAYBACK 2023.— Este sábado se celebró WWE Night of Champions 2023, un nuevo evento premium de WWE de este 2023, y que contó con seis encuentros. En el estelar, Seth Rollins derrotó a Shinsuke Nakamura en una lucha que tuvo en juego el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE PAYBACK 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE PAYBACK 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– The Miz vs. LA Knight

Esto fue un poco más largo de lo necesario, pero no estuvo mal, y el punto importante fue la victoria de Knight. Es uno de los encuentros más importantes de su carrera y vence a un ex campeón mundial, que es todo lo que se puede esperar aquí. No fue mal combate, pero sí debió recortarse algunos minutos.

► 2– Rhea Ripley vs. Raquel Rodríguez

Este fue otro encuentro que duró más de lo necesario. Raquel Rodríguez se sintió como una de las primeras personas que pudo estar físicamente en el ring con Ripley y ponerla en apuros, pero eso solo llevará las cosas hasta cierto punto. El hecho de que Rodríguez tenga ese tipo de tamaño niega una de las mayores ventajas que tiene Ripley, pero era difícil imaginar que Rodríguez realmente ganaría el título aquí. No fue un combate terrible, pero debió ser más corto porque tuvo muchos puntos muertos.

► 1 – No mostraron el ataque de Nakamura

El final lució bien, aunque dentro de lo esperado, al menos para los que vimos el evento por WWE Network o Peacock. No obstante, el ataque posterior de Nakamura a Rollins cuando este regresaba por la rampa. Hubiera sido interesante que la transmisión lo hubiera mostrado.

LO MEJOR

► 5– Jey Uso regresa

Tras «renunciar» hace algunas semanas, Jey Uso finalmente hizo su regreso y el propio Cody Rhodes se encargó de anunciar que lo haría por la marca Raw, con lo cual se desmarca totalmente de la historia de The Bloodline, a la vez que tendrá una etapa a nivel individual. Será intrigante ver que, después de tres años, tendrá una oportunidad fuera del círculo que implicaba el grupo de Roman Reigns.

► 4– Rey Mysterio vs. Austin Theory

Esto se sintió como un evento principal de Smackdown y fue una combinación mucho mejor que su versión original. Mysterio todavía puede luchar contra cualquiera y parece probable que esté listo para un enfrentamiento con Santos Escobar en el futuro. De hecho, con este resultado, esperemos que ambos ya vayan a otra cosa.

► 3- Trish Stratus vs. Becky Lynch

Fue una gran lucha y la acción fue lo que tenía que ser, y considerando que esta rivalidad ha durado bastante, ya es hora de que ambos sigan adelante. Como siempre, Becky parece una guerrera que superó las probabilidades porque muy pocos pueden estar a su lado cuando ella está en la cima de su juego. La interferencia de Stark fue un poco excesiva, pero era de esperarse.

► 2– Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura

El encuentro fue muy bueno. Nakamura hizo su buen papel y jugó mucho con la historia de la espalda de su rival, pero no era como que el reinado de Rollins se viera amenazado aquí. Dicho esto, el campeón tuvo que extremarse para conservar su título, y eso habla bien del retador.

► 1– Kevin Owens y Sami Zayn vs. The Judgment Day

Todo se trataba de la violencia y funcionó increíblemente bien. Hubo muchas ocasiones en las que habríamos creído que todo había terminado y luego continuó, sin sentir nunca que iba a durar demasiado. Se necesitaron cinco personas, pero Zayn y Owens finalmente perdieron los títulos después de una gran victoria a principios de este año. Lo importante aquí fue que cambiaron los títulos cuando casi no había una forma realista de que Owens y Zayn los retuvieran, y eso dice mucho de los ahora ex campeones, quienes lo dejaron todo dentro y fuera del ring.