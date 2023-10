La reorganización del pago por evento UFC 294 del próximo fin de semana ha continuado gracias a un nuevo evento co-principal.

Recientemente, el emparejamiento del cartel fue cambiado a raíz de un corte sufrido por el retador original Charles Oliveira en el entrenamiento. Como resultado, el campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, ha sido elegido para disputar el cinturón del peso ligero con Islam Makhachev.

Por otra parte, el combate coestelar, en el que Khamzat Chimaev iba a enfrentarse al ex aspirante al título Paulo Costa en su regreso al peso medio, ha generado una gran incertidumbre.

Pero después de que el brasileño revelara que había pasado recientemente por el quirófano para reparar una infección en la bursa de su codo derecho, saltó la noticia de que «Borrachinha» había sido retirado del combate del 21 de octubre en Abu Dhabi.

A pesar de que Costa se mantuvo firme en su petición de permanecer en el puesto frente a Chimaev el próximo sábado, ahora ha sido sustituido por un notable excampeón.

► Costa se retira, Usman vs. Chimaev oficial para UFC 294

Las súplicas de Costa han caído en saco roto entre los responsables de autorizarle para competir. Por ello, ya no pisará el Etihad Arena. El miércoles, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, confirmó la cancelación a través de X (antes Twitter).

Pero esa desafortunada noticia fue seguida rápidamente por lo contrario, con White confirmando que el ex campeón del peso welter Kamaru Usman ahora chocará con «Borz» en los Emiratos Árabes Unidos.

«La pesadilla nigeriana» tuvo un altercado inicialmente a Chimaev a principios de año, meses después de su segunda derrota consecutiva ante Leon Edwards en el UFC 286 de Londres (Inglaterra).

En aquel momento, parecía que la preferencia de Usman por que el combate tuviera lugar en el peso welter impedía que se siguiera hablando de él. Sin embargo, en la pelea coestelar del UFC 294, el ex titular se enfrentará a «Borz» en las 185 libras.

No está claro lo que esto significa para el futuro a largo plazo de Usman, ya que muchos consideraban Costa vs. Chimaev como una probable eliminatoria por el título. Teniendo esto en cuenta, «La pesadilla nigeriana» podría tener la oportunidad de alcanzar la gloria en los dos pesos si le propina a Chimaev su primera derrota en las artes marciales mixtas.

Con esta última modificación, los combates previstos para el UFC 294 del 21 de octubre son los siguientes:

Cartel principal:

Islam Makhachev (C) contra Alexander Volkanovski (pelea estelar del campeonato de peso ligero)

Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev (co-evento estelar del peso medio)

Magomed Ankalaev contra Johnny Walker (peso semipesado)

Ikram Aliskerov contra Warlley Alves (peso medio)

Peso gallo: Said Nurmagomedov contra Muin Gafarov (peso gallo)

Cartel preliminar:

Tim Elliott contra Muhammad Mokaev (peso mosca)

Mohammad Yahya contra Trevor Peek (peso ligero)

Javid Basharat contra Victor Henry (peso gallo)

Abu Azaitar contra Sedriques Dumas (peso medio)

Carta preliminar anticipada:

Mike Breeden contra Anshul Jubli (peso ligero)

Nathaniel Wood contra Muhammad Naimov (peso pluma)

Victoria Dudakova contra Jinh Yu Frey (peso paja femenino)

Sharabutdin Magomedov contra Bruno Silva (peso medio)