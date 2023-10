El futuro del ex campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, sigue cubierto por una nube de incertidumbre, pero los últimos rumores parecen motivar aún más un posible cambio de división.

► Sterling quiere demostrar que Cormier y los que dudan se equivocan

Durante un reciente episodio de su podcast de YouTube, The Weekly Scraps, Sterling reaccionó a la desestimación de Cormier de sus posibilidades de victoria en una pelea potencial contra Holloway, quien es el actual contendiente número 1 del peso pluma.

Después de insistir en que su forma física en el peso más alto será significativamente diferente de la iteración de peso gallo que cayó derrotado frente a O’Malley, «Funk Master» admitió un deseo de demostrar que «DC» y sus otros escépticos están equivocados al compartir la jaula con Holloway.

«Él (Cormier) estaba diciendo que le gusto, pero que no cree que deba pelear con Max Holloway. Eso me hace querer salir de la puerta y llamarlo y decirle: ‘Quiero mostrarles lo que pasa'», dijo Sterling. «Sé que me dijo que si luchaba contra la altura y el tamaño de O’Malley, pero yo me pregunto si realmente luché. Cometí un error en comparación con la primera ronda, en la que fui bastante disciplinado.

«Decir que tuve problemas me anima. Me dan ganas de decir: ‘Vale, os voy a enseñar lo que pasa’. No creo que la gente entienda realmente al Aljo corpulento, lo que puede hacer comparado con el escuálido pero destrozado Aljo», continuó Sterling. «Es sólo diferente poder del hombre … Max es el hombre, hermano. Max es el pu*to hombre. Salgo y golpeo al hombre, hermano, vamos. Y creo que borra mi error, no completamente».

Sterling pasó a exponer un escenario potencial que podría ver una revancha con «Sugar» llegar a buen término en 145 libras. Para que la pelota empiece a rodar, sin embargo, el ex campeón tendrá primero que comprometerse con el cambio de división y anunciar su llegada contra un contendiente de primera.

En la mente del «Funk Master», Holloway sería el hombre perfecto para hacer una declaración en contra.