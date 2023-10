Le preguntan por el GOAT y Ric Flair: «Steve Austin»

«[…] André tiene que estar ahí. […] Tendría que estar Ric Flair. Le digo a Ric Flair que es el mejor luchador que jamás haya vivido y otras personas me han dicho otras cosas, ya sabes, pero en lo que a mí respecta, con su amor por este negocio y su entrega total, lo dejó todo. Familia, amigos, su propia salud, todo para estar en este negocio. […] Para mí la solución rápida sería André, Flair, Rock y Austin. Eso sería una solución rápida para mí. Sí, esos cuatro tipos lo merecen.» Esto decía recientemente Hulk Hogan sobre su Monte Rushmore de la lucha libre.

► El GOAT según Ric Flair

Y si señalar únicamente a cuatro luchadores es complicado, todavía más a uno solo, no obstante, Ric Flair lo tiene claro. Durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet le preguntaron a The Nature Boy por el más grande de todos los tiempos y apunta claramente a Steve Austin.

«Bueno, para mí, el más grande es el tipo que más hizo por el negocio. No necesariamente, tenía que ser el mejor luchador. Pero el tipo que más significó para nuestra industria, y el que la salvó en mi opinión, fue Steve Austin. Sí, quiero decir, lo que Steve hizo, y luego retirarse a los 39 debido a una lesión en el cuello. Olvido esto a menudo hasta que la gente me lo recuerda, bueno, ya no veo a Steve tanto como solía hacerlo. Pero se retiró. Tuvo que retirarse debido a una lesión en el cuello a los 39.

«Sí, volvió a luchar después de eso. Pero, piensa en eso. Y dio algunos golpes. Le pusieron una etiqueta, pero cuando encontró su nicho, él y Vince en la Era de la Actitud, pero fue Stone Cold, Shawn, Mike Tyson. Estábamos discutiendo sobre la NWO, quién ganaría un combate. ¿Y podemos hacerlo en tres minutos en lugar de diez? Quiero decir, es una tontería. Pero eso fue cuando de repente Bischoff no sabía cómo dirigir una empresa. Luego se incluyó a sí mismo, lo que empeoró las cosas.»