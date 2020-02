Paulo Costa responde a los comentarios de Israel Adesanya

Paulo Costa ha reaccionado a la disculpa de Israel Adesanya por su comentario de las Torres Gemelas. Adesanya se enfureció después de una conferencia de prensa de UFC 248 en Auckland la semana pasada. El campeón de peso mediano de UFC dijo que planea hacer que Yoel Romero «se desmorone como las Torres Gemelas». Adesanya luego se disculpó por el comentario, diciendo que nunca tuvo la intención de aclarar los trágicos eventos que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001.

Antes de la disculpa de Adesanya, Costa calificó al gobernante de peso medio de UFC como un «pedazo de mierda». Costa aún tenía fuertes palabras para «The Last Stylebender» incluso después de la disculpa.

Glad you learned your lesson. Now shut your big mouth already. Respect the people and be ready to be erased.

Esse Magrelo viu a merda que fez e se desculpou. Espero que mantenha-se assim; quietinho e se prepare para ser trucidado . pic.twitter.com/jAo820WSUl

— Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) February 24, 2020