La historia vio a Batista ganar el Royal Rumble 2005, que le otorgó el derecho a tener una lucha titular en Wrestlemania 21, ya sea contra el Campeón Mundial de Peso Pesado Triple H o el Campeón WWE, JBL.

Triple H, que ya había forzado a Randy Orton a salir de Evolution después de que este ganara el Campeonato Mundial de Peso Pesado en Summerslam 2004, hizo todo lo que pudo para evitar que Batista lo desafiara en Wrestlemania, pero no logró su cometido, ya que «El Animal», siendo miembro de Evolution en ese momento, se dio cuenta del plan de Triple H de quererlo atropellar e inculpar a JBL, por lo que firmó un contrato que le garantizaba un encuentro con Triple H en WrestleMania, dejando a Evolution y pasándose al bando técnico en el proceso.

En el evento estelar de Wrestlemania 21, Batista derrotó a Triple H, quien estaba acompañado de Ric Flair, obteniendo de esta manera el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la compañía por primera vez en su carrera.

► El relato de Batista de cuando Triple H y Vince McMahon estuvieron en desacuerdo

Hablando en el reciente episodio de la serie Ruthless Agression de WWE Network, Batista dijo que Triple H y Vince McMahon «tuvieron muchos desacuerdos» sobre la ruptura de Evolution a principios de 2005.

«El Animal» reveló que McMahon estaba ansioso por aprovechar las reacciones de la audiencia volviéndolo contra Triple H antes de lo planeado originalmente, mientras que «El Juego» quería dejar que la historia se desarrollara hasta WrestleMania.

“Nuestra historia en sí tenía una construcción muy lenta. Recuerdo que Hunter tuvo muchos desacuerdos con Vince porque este quería sacar provecho de esto pronto. Cuando viste y escuchaste a la audiencia … ¡signos de dólar! Pero Hunter se mostró muy firme en alargar esto y hacer que fuera una construcción lenta para que cuando llegáramos a WrestleMania simplemente estallara”.

Batista también recordó cómo se sintió después de su victoria sobre Triple H, admitiendo que tuvo unos días emotivos después de su triunfo en WrestleMania.

“Definitivamente fue especial. Me derrumbé legítimamente después de que terminó el encuentro. Me rompí. Creo que lloré por tres días. Triple H me hizo una estrella, me hizo una estrella sin ayuda. No sé qué hubiera hecho sin ese tipo, me hizo quien era».