Nadie ha querido pasar la oportunidad de reaccionar a la futura inducción en la generación 2020 del Salón de la Fama de las Gemelas Bella. Nikki y Brie han dedicado su vida a WWE desde 2007. Desde hace unos años están bastante más ausentes que presentes en lo que respecta a la empresa pero han sido dos luchadoras verdaderamente importantes. Y no hablamos tanto de títulos (fueron entre las dos tres veces Campeonas de las Divas, nunca lograron otra corona) sino de todo lo que supone ser una Superestrella, dentro y fuera de los encordados del imperio McMahon.

Ahora conocemos cómo reaccionaron las hermanas a esta enorme noticia que escribirá sus nombres en la historia de WWE para siempre. Las dos acudieron como invitadas anoche a WWE Backstage y lo contaron.

"My first reaction was, Nikki what did you say in the press?" – Brie Bella 🤣

The @bellatwins tell @ReneeYoungWWE how they reacted when they got the call from @VinceMcMahon about being inducted into the 2020 #WWEHOF. #WWEBackstage pic.twitter.com/bAMIRJuhIR

— WWE on FOX (@WWEonFOX) February 26, 2020