Paulo Costa: UFC ofrece muy poco a los brasileños

El ex aspirante al título de peso medio de la UFC Paulo Costa cree que la razón por la que la UFC no quiere negociar con él es nefasta.

Durante una reciente entrevista en The MMA Hour, Costa dio su opinión sobre por qué la UFC no quiere renegociar su contrato.

«Creo que ofrecen una cifra muy baja para los brasileños«, dijo Costa. «No lo sé. Tal vez sea porque piensan que viven en la selva, que no necesitan dinero real porque la moneda es cinco veces menor que el dólar… Pero esto es horrible para el negocio. No me importa contra quién pelee, pero si es por poco dinero, me aprovecharé de ello».

Costa no es el único luchador brasileño que ha criticado la estructura salarial de la UFC. El ex campeón de peso medio de la UFC Anderson Silva admitió que la UFC podría hacer más para compensar mejor a sus luchadores, aunque depende de ellos negociar.

Costa ha insinuado que podría pasarse al boxeo si la UFC y él no consiguen ponerse de acuerdo. También ha pedido una pelea a Jake Paul. La remuneración de los luchadores ha sido un tema candente en la UFC, especialmente en el último año.

El UFC todavía está trabajando en un acuerdo con Francis Ngannou casi un año completo después de su última pelea. Costa quiere que los luchadores brasileños reciban un pago justo por sus esfuerzos en el octágono. Aunque la UFC podría llegar a un acuerdo con él, Costa está dispuesto a defender sus ideales y a su pueblo.