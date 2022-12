Vince McMahon vuelve a estar en primera plana meses después de su retiro de la WWE, en esta ocasión porque quiere volver y no se han dejado de suceder los informes y las reacciones. Ahora conocemos la de Teddy Long, quien trabajara durante muchos años en la compañía. La comparte en su reciente entrevista en Sportskeeda Wrestling. El que fuera Gerente General de SmackDown no está al tanto de toda la historia pero le gustaría que el antiguo mandamás volviera.

► Teddy Long y el posible retorno de Vince McMahon

“Bueno, ya sabes, esta es la vida de Vince. El ha hecho esto toda su vida, y estar lejos, me imagino que le cuesta mucho no poder involucrarse en lo que ha estado involucrado toda su vida.

“Lo mío es que no veo dónde hubo alguna razón para que él renunciara o se fuera. Quiero decir, esa es solo mi opinión porque no conozco las circunstancias o todos los hechos sobre lo que ha estado pasando, pero no vi ninguna razón para que se alejara, y si quiere volver, déjalo que vuelva. Que sea Vince. Vince va a ser Vince.

«A veces da buenos consejos, a veces da malos consejos, pero también es lo suficientemente hombre como para saber cuándo da malos consejos, se corrige a sí mismo o hace algo al respecto. Me gustaría verlo regresar. No tengo ningún problema con eso”.

¿Qué os parecen las palabras de Teddy Long sobre Vince McMahon?