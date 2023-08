Paulo Costa dice que no hay nada fabricado sobre su rivalidad con Khamzat Chimaev entrando en UFC 294.

Costa (14-2 MMA, 6-2 UFC) está listo para regresar al octágono y oficialmente dar la bienvenida a Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) a la cima de la división de peso medio cuando se encuentran en un enfrentamiento clave en la tarjeta de lucha 21 de octubre, que tiene lugar en Etihad Arena en Abu Dhabi.

El enfrentamiento se ha estado gestando durante casi un año, después de que ambos tuvieran un encontronazo en el Instituto de Rendimiento de la UFC en Las Vegas antes de la victoria de Chimaev en el UFC 279 sobre Kevin Holland.

Aunque a Costa, de 32 años, le gusta bromear y ser desenfadado a veces, dijo que la pelea con Chimaev, de 29 años, no es cosa de broma, y que la «pelea» es de verdad.

«100 por cien (real)», dijo Costa a MMA Junkie en una entrevista facilitada por sus compañeros de OnlyFans. «Creo que contra Adesanya fue una pelea muy personal, pero odio a ese tío. Entreno para hacerle sufrir. No sólo para vencerle, sino que quiero hacerlo con un gran estilo. Pongo todas mis habilidades y toda mi concentración, enfoque para ser mejor que nunca. Físicamente, mentalmente, técnicamente. Todas las partes juntas para ayudarme a rendir mejor que nunca. Sé que allí, en Abu Dhabi, será como su casa, pero no me importa. Voy allí a tomar el relevo«.

Costa ya ha dicho que Chimaev es un «hombre muerto andante». Aclaró que en realidad no quiere matar a su oponente, a pesar de la antipatía que siente por él, pero desde luego quiere infligir dolor al invicto púgil checheno.

«Realmente no espero que muera», dijo Costa. «Es sólo una expresión, pero sinceramente, no veo ninguna posibilidad de que gane el combate. Sinceramente. Estoy siendo muy honesto. Esto será salvaje. Habrá fuegos artificiales. Esto será salvaje. Traigo lo mejor de mí. Allí estaré».

Después de sufrir las únicas derrotas de su carrera en peleas consecutivas contra el campeón Israel Adesanya y Marvin Vettori, el brasileño Costa se recuperó el verano pasado con una emocionante victoria sobre el ex titular de UFC y Strikeforce Luke Rockhold.

► Una nueva oportunidad de ser campeón para Paulo Costa

Desde entonces ha estado fuera de combate, pero Costa ha firmado recientemente un nuevo contrato con la UFC y ha declarado que está listo para volver a luchar por el cinturón. De hecho, confía en que una victoria sobre Chimaev le asegure una segunda oportunidad por el oro de la UFC.

«Creo que el ganador de esta pelea será el primero en optar al título«, afirmó Costa. «Creo que el ganador entre Khamzat y yo será el siguiente en la línea para la oportunidad por el título».