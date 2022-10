“Paul, verlo arriba y alrededor ha sido genial. Paul Wight es una presencia increíble en la lucha libre profesional y cuando esté saludable y pueda estar en los programas nuevamente, quiero darle más tiempo. Desafortunadamente, gran parte de su tiempo en AEW se ha visto afectado. Es genial en los comentarios cuando ha podido viajar. Creo que eso es algo, tiene un gran futuro, francamente. Creo que ha trabajado muy, muy duro en eso y merece oportunidades. Así que tengo muchas cosas buenas que decir sobre Paul Wight”. Así adelantaba Tony Khan a comienzos de mes que estando saludable Paul Wight podía tener más tiempo en la televisión de AEW.

► Paul Wight, sometido a cirugía

El problema es que ha estas alturas de su carrera el gigantón ya no disfuta de demasiado tiempo saludable, al menos en lo relativo a una carrera en la lucha libre. De hecho, Jim Ross informa en Grilling JR de que se ha sometido a una cirugía de cadera. No tenemos más detalles así que no está claro cuando estará lo suficientemente bien como para plantear la posibilidad de aparecer en los programas de la compañía. Aunque «JR» sí que comenta un poco de como lo ha visto cuando ha tenido la oportunidad. Es más, él también señala que «The World’s Largest Athlete» puede ayudar a All Elite Wrestling, pero para hacerlo tiene que tener buena salud. Todos estamos de acuerdo. Ojalá el ex Big Show dejara atrás sus problemas.

«A los muchachos les gusta estar cerca de (Wight), ya sabes, se sometió a una cirugía, una cirugía de cadera. Lo vi el otro día en uno de nuestros shows. Creo que andaba con un andador o un bastón o algo así, pero está un poco lastimado. Dice que regresará y que estará en gran forma y que va a tener más combates. Espero que esté bien. Me encantaría verlo. Sin duda, ayudaría a AEW si se recupera. Pero tiene que estar saludable».

¿Os gusta lo que está haciendo Paul Wight en AEW?