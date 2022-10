No existe una manera adecuada de comenzar con una noticia como esta. Tristen Nash, el hijo de Kevin Nash y Tamara Nash, acaba de fallecer a la edad de 26 años. Ha sido nuestro compañero Sean Ross Sapp quien lo ha dado a conocer en un comunicado hablando en nombre de la familia Nash. Se desconoce el motivo del trágico fallecimiento del joven que había estado trabajando con su padre en su podcast, Kliq This. Nunca hemos hablado mucho de él pues no emprendió una carrera en la lucha libre.

► Tristen Nash, el hijo de Kevin Nash, ha fallecido

Very unfortunate news to share. Sending love to the family of Tristen Nash. pic.twitter.com/VIj0dLqjcV — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) October 20, 2022

— Una noticia muy lamentable que compartir. Enviando amor a la familia de Tristen Nash.

— En nombre de Kevin y Tamara Nash, lamentablemente tengo que informar que su hijo Tristen Nash falleció trágicamente a la edad de 26 años. Tristen recientemente comenzó a trabajar en el nuevo podcast de Kevin y los dos disfrutaron su tiempo juntos. La familia Nash les pide que respeten su privacidad durante este tiempo.

Nada más que decir. Solo podemos esperar que Kevin y Tamara Nash sean capaces de superar este momento que solo quienes lo viven saben cómo se siente y encontrar la paz para continuar con sus vidas de la mejor manera posible. Mientras tanto, las redes sociales se están llenando de mensajes de cariño para el padre y la madre de Tristen Nash. Siempre se habla de la negatividad y toxicidad que hay en ellas pero cuando ocurre un suceso triste como este nunca faltan personas de buen corazón que se vuelquen con quienes sufren.

Y como ellos mismos solicitan, vamos a respetar su privacidad. Serán ellos si así lo desean quienes hablen cuando así lo consideren. Hasta entonces, la familia Nash está en nuestros pensamientos y oraciones en estos terribles momentos. Desde Súper Luchas les enviamos el más fuerte de nuestros cariños.