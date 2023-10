Paul Wight no se retira: «Aún me quedan dos años»

Con tantas lesiones, que siga sin volver a las cuerdas de AEW, ha hecho que muchos pierdan la esperanza de que Paul Wight vuelva como luchador. Pero él no. En realidad, siempre ha dicho que quiere continuar luchando, e incluso ha hablado de lo que podría hacer con Kenny Omega:

“Quiero subirme al ring con Kenny Omega. Lo quiero mucho. Kenny es un talento increíble para ver competir. Tiene una forma de potenciar el talento y llevarlo a otro extremo. Siempre estoy buscando a alguien con quien contar una historia creíble, ya sea un babyface o un heel. La forma en que vende, la forma en que pone su corazón y alma en cada combate, por lo que un combate entre nosotros podría ser muy creíble. Por mucho que me guste su lucha libre, el tipo de atrás es aún más impresionante. Es humilde, trabajador y trabaja lesionado. Mirando su agresividad y su corazón, creo que podríamos tener un gran combate«.

► Queda Paul Wight para rato

Y recientemente en el pódcast Battleground el veterano decía lo siguiente sobre su futuro:

«Tengo aproximadamente un año y medio o dos años antes de retirarme por completo. En realidad, se trata de ayudar a los talentos más jóvenes y luego pasar a un papel de comentarista. Después, se trata de los talentos más jóvenes. En este momento, todavía me siento con energía y quiero divertirme un poco. He tenido muchas luchas, he participado en numerosas giras y he tenido muchas rivalidades. En este momento, mi objetivo es hacer lo que pueda para ayudar al producto. En última instancia, todas las cosas llegan a su fin, desafortunadamente».