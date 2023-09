Paul Wight revela -en Busted Open Radio– que durante años estuvo hablando con Michael Cole o Kevin Dunn sobre hacer comentarios en WWE. No aclara si lo propuso realmente a Vince McMahon pero es de suponer que si tantas conversaciones tuvo al respecto debió llegar a sus oídos. Sin embargo, nunca le dieron la oportunidad. En cambio, ocasionalmente, sí en AEW.

► Un Paul Wight comentarista

«Absolutamente, sí. Es realmente curioso cómo las cosas han evolucionado. Durante años, hablé con Michael Cole sobre la locución. Hablé con Kevin Dunn, hablé con Michael Cole. Siempre respeté mucho a Michael Cole, solo por algunas de las pequeñas cosas que me decía, la forma en que hablaba de mi personaje cuando competía, solo algunas de las cosas que hacía. Siempre pensé que eso era bajo quien iba a adentrarme, por así decirlo, en la locución, Michael Cole. Esa oportunidad no se presentó. Ahora, la oportunidad de hacer comentarios se presentó aquí en AEW.

«Estoy trabajando con Tony Schiavone, estoy trabajando con JR, estoy trabajando con Taz, Excalibur. Tengo tantos grandes locutores experimentados que me están dando mi propia cosa. ¿Es una cosa de narración de jugada por jugada? ¿Es más como una cosa de Gorilla Monsoon? Creo que lo que funciona para mí es que he tratado de encajar en eso. Justo cuando comencé a encontrar mi ritmo, pero eso es el negocio. No estoy enojado por ello. Sé que puedo tomar el tiempo que tomé en Elevation para procesar y la próxima vez que se presente una oportunidad, estaré listo».

Por otro lado, según sus propias palabras, Paul Wight todavía no está retirado como luchador.