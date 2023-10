Paul Wight y Sting comenzaron a trabajar juntos en los 90s en WCW. De aquella época podemos destacar cuando el entonces The Giant retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo ante The Icon en Slamboree 1996, cuando ganaron juntos el Campeonato Mundial de Parejas de manos de la nWo en Slamboree 1998, o cuando Sting triunfó en una lucha en la que el ganador elegiría nuevo compañero de equipo para seguir con el título en The Great American Bash 1998.

The Giant & Scott Hall Sv Sting & Bret Hart – WCW Monday Night – Aug 3, 1998 pic.twitter.com/gcEvwloMzT — WCW ECW WWE (@otdz_t) October 14, 2023

También coincidieron brevemente en la WWE, e incluso compartieron las cuerdas en dos ocasiones, incluyendo un mano a mano en el episodio de Raw del 14 de septiembre de 2015. Y en la actualidad son compañeros en AEW, donde no han tenido la ocasión de verse las caras en un enfrentamiento, y probablemente no la tendrán, pues si bien los dos están en activo, Wight aún no ha vuelto de sus últimas lesiones y Sting va a retirarse el año que viene definitivamente como luchador.

► Paul Wight habla de Sting

Y del adiós del Stinger estuvo hablando recientemente Paul Wight en Tim & Eli on Battleground:

«Incluso con Sting, que ha tenido una carrera tremenda y es un tipo increíble, incluso detrás del escenario. Sting es un tipo que siempre ha tenido una actitud positiva y está dispuesto a hacer cualquier cosa, dispuesto a trabajar duro para poner a cualquiera por encima, sabe quién es como personaje, conoce a su audiencia, y se esfuerza al máximo en cada ocasión para darle al público un 100%. Nada más que respeto por Sting«.

Ademas, The World’s Largest Athlete también cuenta una anécdota de The Icon:

«El hecho de que le deba $5 en una partida de gin se debe a que actualmente va ganando un juego. Me gustaría decir que es un tipo genial pero un jugador de cartas realmente malo. Sting es alguien con quien juego a las cartas en caso de que quiera conseguir un poco de dinero extra para Starbucks, me acerco a Sting y le saco $10 o $15. Últimamente ha estado librando una buena batalla. Ha mejorado su juego de cartas desde la última vez que jugamos, lo que me tomó un poco por sorpresa. Actualmente estoy en números rojos.

«De vez en cuando, recibo un mensaje que dice ‘¿tienes esos $5 que me debes?’ En esta etapa del juego, simplemente deseas estar un paso adelante para poder fastidiar al otro chico. Realmente no se trata del dinero. En este momento, en esta partida de gin, él tiene el pie en mi cuello y le encanta. Cuando los roles se invierten, créeme, todos los días le enviaré un mensaje o dos, le dejaré una nota de que me debe $5. Gastaría $100 solo para recordarle que me debe $5. Ahí es donde entra la diversión«.