Big Show aconsejó a Kofi Kingston dejar el New Day

The New Day ha terminado convirtiéndose en uno de los equipos más grandes de la historia de WWE. Junto a The Usos, han dominado la división durante la última década, disputando ambos enormes luchas y segmentos dentro de una rivalidad histórica. Pero al inicio había muchas dudas sobre ellos, en torno a que Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods pudieran encontrar el éxito juntos.

► Las dudas sobre The New Day

Y no solo entre fanáticos sino también en el interior de la empresa. Hablando recientemente en UnDrafted AllStarz Podcast Show, E revelaba que The Big Show aconsejó a Kingston que abandonara el trío para maximizar sus posibilidades de manera individual. Es irónico que sin haberse separado de él ni de Woods fuera Campeón WWE. No fue una buena recomendación.

«Tuvimos a gente como Big Show llevando a Kofi a un lado y diciéndole: ‘¿Qué estás haciendo con esos dos? Estás desperdiciando tu carrera’. Luego volvió más tarde y se disculpó, porque a veces la gente no ve la visión. No ven lo que tú ves».

Obviamente, The World’s Largest Athlete solo estaba intentando ayudar a The Jamaican Sensation, quien de los tres era quien tenía más experiencia y también más triunfos. Por ejemplo, apenas se sabía nada de Xavier Woods. De Big E sí, pero a un nivel notablemente inferior al de Kofi Kingston. Ahí residía en parte la desconfianza acerca de lo que podrían conseguir juntos.

Y en la actualidad el trío sigue adelante, aunque Big E está lesionado y no se sabe cuando va a volver a la acción luchística. Mientras, Kofi Kingston y Xavier Woods están buscando una oportunidad por el Campeonato Indiscutible de Parejas. Han estado luchando por él en house shows, pero de momento no en televisión. Veremos qué pasa mañana en Monday Nighit Raw.