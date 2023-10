CJ Perry quiere más reality shows en la lucha libre

Los reality shows tienen mala fama, también en la lucha libre, ahora, ¿realmente Total Divas, Total Bellas o WWE Tough Enough no fueron beneficiosos? Unos promocionando a luchadoras, otros dando a conocer a jóvenes talentos. Puede que no tanto Miz & Mrs, pues habla sobre dos Superestrellas consolidadas, aunque ha sido un éxito hasta ahora y seguro un gran entretenimiento para sus seguidores. También AEW All Access, que da acceso a los fans a que conozcan mejor a los luchadores All Elite.

► Más reality shows en la lucha libre

Y CJ Perry considera que debería haber más de estos programas en el pro wrestling. Ella, que ha participado en Total Divas y, fuera de las cuerdas, en The Surreal Life, donde conoció a Dennis Rodman, quien impulsó su carrera actual en AEW –«Dennis me aconsejó que no debería luchar, sino que debía ser mánager. Según él, esa era mi verdadera vocación, y me convertiría en la mejor mánager de lucha libre […].»-, dice lo siguiente en Insight with Chris Van Vliet:

«Realmente espero que en ambas empresas de lucha, AEW y WWE, traigan de vuelta algunos programas de realidad como ese, porque realmente atrajo a muchas mujeres a verlo, lo cual creo que es muy importante.»

Por ahora, no tenemos información sobre si estas compañías van a estrenar nuevos reality shows. En cambio, recientemente confirmamos que tanto CJ Perry como Nikki Bella van a participar en la nueva temporada de ‘MTV Cribs‘, el cual permite a los espectadores dar una visita virtual a las casas de los famosos guiada por sus dueños para conocer cómo viven, cómo duermen o cómo trabajan sus estrellas favoritas. Sin duda va a ser interesante conocer un poco más a las dos luchadoras.

