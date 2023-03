Paul Heyman: “No viste lo último de Sami Zayn”

Paul Heyman habla del viaje que ha vivido Sami Zayn hasta su estatus actual de estrella en WWE en Sports Illustrated Media. Un viaje en el que lo ha tenido a su lado como el asesor especial de Roman Reigns. Y un viaje también cuyo final puede haber o no haber sucedido.

> Paul Heyman, la creación de estrellas y Sami Zayn

“Siempre puede cambiar cualquier plan. La vieja expresión es que tienes una audiencia de prueba todas las semanas. Somos muy adaptables. Creemos que tenemos una muy buena fórmula aquí y creemos que tenemos un muy buen camino. No creo que hayas visto lo último de Sami Zayn. De hecho, te garantizo que no has visto lo último de Sami Zayn ni Kevin Owens ni ninguno de los otros jugadores en este acto que hemos armado. Hubo una razón de peso para poner a Roman Reigns y Sami Zayn en Elimination Chamber. El momento fue perfecto, y oh Dios mío, casualmente estábamos poniendo ese programa en Montreal, donde la recepción de Sami sería algo que otras audiencias aspirarían a superar porque quieren ser la mejor audiencia de la historia.

“Vimos esta oportunidad de Montreal, también vimos que el momento no podía ser mejor. Nos dirigimos al Royal Rumble con Kevin Owens contra Roman Reigns, y todas las diferentes oportunidades que se entrelazan con Kevin Owens y Sami Zayn. La línea de tiempo para la historia simplemente encaja. Entiendo que la gente ha querido a Sami, más y más y más para Sami. Ese es el objetivo. Tratamos de hacer eso con cada retador. Lo hicimos con Drew McIntyre yendo a Cardiff, hicimos eso con Brock Lesnar antes de SummerSlam. Hicimos eso con el grupo en WarGames, Kevin Owens en Rumble. Tratamos de hacer eso con todos en el papel coprotagonista con Roman Reigns en términos de quién será su oponente. Con suerte, por otro lado, al ser derrotado por Roman Reigns, vales mucho más, tienes una base de fans más apasionada, vendes más mercandía y entradas, eres más famoso, más aceptado, más valorado por la audiencia de lo que eras antes de que obtuviéramos nuestro manos en ti. Ese es el o objeto de lo que hacemos. Espero que dentro de seis meses la gente siga clamando más por Sami. Éso es lo que hacemos. Tratamos de convertir en estrellas a todos los que están dentro de nuestra órbita”.

