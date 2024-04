Paul Heyman: «No rechacé el Salón de la Fama gracias a Triple H»

El futuro miembro del Salón de la Fama WWE, Paul Heyman, reveló recientemente en una entrevista con GSM Matthews de WrestleRant, los motivos por los cuales decidió aceptar este año ser parte del WWE Hall of Fame, pese a que antes y en varias ocasiones lo había rechazado, como consecuencia de considerar que siendo un talento activo, no podía aceptar ser parte del Salón de la Fama. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Triple H seleccionó a Paul Heyman al Salón de la Fama. Fue su primera elección ahora que es él quien tiene la última palabra y Paul Heyman está muy agradecido por ello

«Me sorprendió aceptar, también. En un principio, rechacé la oferta porque nunca quise hacerlo mientras aún estaba activo, porque en mi corazón, si mi perspectiva es que voy a aceptar este Premio a la Trayectoria y seguir adelante por un tiempo, eso no es mucho de una meta para el futuro. La meta para el futuro en este momento es hacer que todos se arrepientan de haberme pedido que aceptara este honor este año, porque el verdadero valor de mi carrera en el Salón de la Fama llegó después de 2024. Que las alturas que puedo alcanzar después de esta inducción hacen que lo que ocurrió antes de esta inducción palidezca en comparación.

«Acepté el premio este año, en primer lugar, porque es en Filadelfia y es una oportunidad única que estamos a pocas cuadras de la esquina de Swanson y Rittner donde se encontraba el ECW Arena. Hacerlo es mi reconocimiento a Filadelfia, porque pensarías que querría recibir esto en Nueva York, con esto en el Yankee Stadium en el Bronx, de donde soy originario. Estoy haciendo esto en Filadelfia. Es un homenaje a Filadelfia, en primer lugar. Filadelfia porque me permitió hacer ECW. En segundo lugar, estoy haciendo esto porque mis hijos me han estado fastidiando al respecto durante años. ¿Cuándo vas a aceptar el Salón de la Fama? ¿Cuándo vas a aceptar el Salón de la Fama? Creo que, en primer lugar, realmente quieren ver a su padre ser honrado y, en segundo lugar, no creo que ninguno de ellos quiera dar un discurso después de mi muerte. No quieren recibirlo póstumamente y están como, deja que el viejo simplemente reciba el maldito premio de una vez.

«En tercer lugar, y tal vez esta sea la razón más profunda, este es el primer año que Triple H, Paul Levesque, ha elegido toda la clase completa y uno de los grandes honores de mi vida ha sido presenciar el trabajo que Paul Levesque ha hecho como director creativo en la WWE. Los zapatos que tiene que llenar, los logros que tiene que alcanzar, la interrupción de toda la industria que tiene que seguir, es una tarea que ningún hombre o mujer miraría con una perspectiva razonable y no solo ha estado a la altura de ella, sino que estamos en medio de la racha más candente en la historia, no solo de la WWE, sino de todo el entretenimiento deportivo. Estamos rompiendo récords cada trimestre y cada año y ahora cada noche. Récords de mercancías, tarifas de licencia de televisión, cifras de asistencia brutas y netas.

«Los luchadores están ganando más en promedio que nunca en la historia de la industria, incluso teniendo en cuenta la inflación, y eso se debe al magnífico trabajo que Paul Levesque ha hecho. Ser la primera persona nombrada al Salón de la Fama por Paul Levesque, ser el primer cabeza de cartel de una clase que él ha elegido, es uno de los mayores honores de mi carrera y mi vida.

«Sería un terrible deservicio a Paul Levesque. Sería una demostración grotesca de falta de respeto a Paul Levesque si hubiera rechazado eso. Por respeto y admiración al trabajo que ha hecho y al hombre mismo, estoy honrado de ser incluido este año. Además, es en Filadelfia. Además, es WrestleMania 40, y además, por una vez, me da algo que calla a mis malditos hijos».