Roman Reigns y Paul Heyman no se comparan con nadie: «Buscamos marcar la pauta»

Recientemente, la gran personalidad de la lucha libre profesional, la mente maestra detrás de ECW y su violencia hardcore, Paul Heyman, ha hablado recientemente con el periodista Justin Barrasso de Sports Illustrated, en donde reveló que tanto él como Roman Reigns creen que es en vano comprarse con figuras del pasado, por lo cual no lo hacen, y prefieren marcar la pauta y que los del futuro se comparen con ellos. Estas fueron sus palabras:

► Roman Reigns y Paul Heyman hablan de su futuro legado en la lucha libre profesional

«La única comparación que hago con otros actos es si la grandeza que buscamos nos eleva por encima de la grandeza que lograron. En lugar de comparar, prefiero esforzarme por establecer el estándar. Al final, eso deja a todos los demás comparándose con nosotros.

«Roman Reigns es el luchador más innovador, transformador y disruptivo en la historia de la lucha libre/entretenimiento deportivo. La razón por la que puedo hacer esa afirmación con precisión es porque Roman Reigns emplea dos mantras fundamentales del mundo del espectáculo. Uno, él lee la sala. Dos, conoce a su audiencia. Por eso encajaría en cualquier era, ya sea en los años 70 contra Sammartino, en los años 80 contra Hulk Hogan, en los años 90 en la Alianza Peligrosa, en la Era de la Actitud contra Stone Cold y The Rock y DX, en la era de John Cena como El Doctor de la Economía de Matones, o ahora en la era que está disfrutando Roman Reigns, en su propia era que él creó, cuando sacó a toda la industria de la pandemia y la llevó a alturas inimaginables que nadie podría haber imaginado o soñado en agosto de 2020.

«Por supuesto, Reigns ya era una estrella importante antes de aliarse conmigo. Sin embargo, nunca alcanzó este tipo de estrellato sobresaliente hasta que se asoció con Heyman. Aceptaré ese cumplido con gran humildad, pero no me corresponde a mí decirlo. Tenemos una gran cantidad de confianza mutua. Una de las razones por las que esta colaboración funciona tan bien es porque también podemos vetar una idea si no nos gusta. Si algo no le sienta bien a él, paso a una idea alternativa. Si algo no me sienta bien a mí, él no impone su autoridad. Cuando eso sucede, llegamos a algo diferente. Ambos amamos tanto el proceso creativo, y tenemos un mutuo respeto y admiración el uno por el otro, y nos encanta crear juntos. Eso es lo que nos permite crear tan libremente.

«Por eso esta biografía de A&E es tan digna de la atención de todos. Podrán ver ese proceso colaborativo. El componente más importante para la aplicación de la sabiduría, especialmente para un hombre sabio, es saber lo que no sabes. Aceptar el hecho de que, por más sabio que pueda ser hoy, me veré ignorante hoy cuando me mire mañana. Así que necesito ser más sabio mañana de lo que fui hoy, y más sabio pasado mañana de lo que soy mañana.



«La única manera para mí de lograrlo es entender que puedo aprender tanto, si no más, de Roman Reigns de lo que él puede aprender de mí. Y esa es la lección que estoy enseñando a Roman como su Hombre Sabio».