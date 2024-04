Kenny Omega: «Podría boxear ante Xavier Woods, sería buen combate»

Recientemente, la megaestrella de AEW, Kenny Omega, sorprendió a sus fanáticos cuando en una reciente transmisión de Twitch, dijo medio en broma y medio en serio que le gustaría tener un combate ante Xavier Woods, Superestrella WWE, pero no en un ring de lucha libre, sino en un combate de boxeo. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► ¿Podríamos ver a Kenny Omega y Xavier Woods en el mundo del boxeo?

«¿Quién sabe, ¿verdad? Tal vez en un cartel de Triller, en algún momento del futuro, estaré boxeando con una celebridad. No sé. Lo descubriremos, ¿quién sabe? Así que si fuera a participar en una pelea de boxeo real, ¿a quién te gustaría verme enfrentar? ¿Algún luchador que creas que podría enfrentarme en una pelea de boxeo real?

«Creed (Xavier Woods). De hecho, ¿sabes qué? Creed, sinceramente, sería una buena pelea. De verdad creo que sería una pelea muy buena… Pero en un combate de boxeo real. Creo que sería una buena pelea. De verdad lo creo. Sería realmente buena.

«Pero no querría golpearlo. Lo odio, no quiero golpearlo. Yo lo odio profundamente, pero no quiero golpear al tipo (Omega dijo en tono de broma).

«No creo que él quiera golpearme a mí tampoco. No creo que sea así. No creo que sea así».