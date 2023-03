Paul Heyman: “Mi carrera está lejos de terminar”

Paul Heyman es una de las mentes maestras más grandes en la historia de la WWE. Sus años de experiencia y talento dentro y fuera de la pantalla lo han convertido en un nombre muy conocido en el negocio. Si bien actualmente se desempeña como el Hombre Sabio de The Bloodline, sus contribuciones a la industria van mucho más allá de eso, destacándose su rol como la cabeza de ECW y su trabajo como el “abogado” y representante de Brock Lesnar años atrás.

Paul Heyman, de 57 años de edad, ha sido un pilar de la promoción con sede en Stamford durante las últimas dos décadas y ha sido un elemento constante de la WWE desde que regresó en 2012 después de varios años fuera de la empresa. Además, recientemente un fan lanzó vía Twitter la idea de incluirlo en el Salón de la Fama WWE. Esto llamó la atención de Paul Heyman, quien afirmó por el mismo medio que está buscando agregar más logros a su ya digna carrera del Salón de la Fama, ya que siente que todavía tiene un largo camino por recorrer.

While I thank you, @NICKGQNYC, for your kind words, there's no rush to induct me into the @WWE #HOF, since I'm not done creating and participating in #HallOfFame moments!@WWERomanReigns @WWEUsos @WWESoloSikoa #WeTheOnes 🐐⁠☝🏻🐐⁠ https://t.co/kLfVn7DRmz

— Paul Heyman (@HeymanHustle) March 6, 2023