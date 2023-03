A pesar de ser rivales, Keith Lee alaba a Rick Ross

Rick Ross se unió a Swerve Strickland en Mogul Affiliates contra Keith Lee, pero este aún así tiene buenas palabras para él, como estuvo expresando recientemente en Fightful’s Grapsody. El ‘Ilimitado’ lo califica como una persona brillante e incluso dice que no se arrepiente del ataque que los rudos le propinaron. Cabe mencionarse que en la facción también están Parker Boudreaux y Trench. Strickland comentaba recientemente que está buscando crear algo que nunca se ha visto hasta ahora en la lucha libre.

“El jefe. Es genial. Nadie lo sabía y todos leyeron que lo querían de regreso en el momento en que estábamos en la televisión en vivo y creó otro meme. Rick es fantástico, amigo. Lo disfruté, cada conversación que tuvimos. Es un individuo brillante a su manera. Tiene una energía tan positiva. Es simplemente divertido. Tiene confianza y eso me gusta.

“Sí. Bienvenido a ser yo, tratando de ser un profesional en este momento, pero con muchas ganas de decir: ‘Sácame de aquí’. Oh, hombre. Estuvo genial, amigo. No me arrepiento de nada de eso. Me lo pasé genial. Creo que él la pasó muy bien. Creo que su gente la pasó muy bien. Quiero decir, lamento haber recibido un bloque de cemento en mi pecho. Pero, fuera de eso, él como persona, un gran individuo. Súper divertido. Más inteligente de lo que nadie le daría crédito y, como intelectual, lo aprecio más que la mayoría. Fue genial”.

