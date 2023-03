Tony Khan: “En AEW podemos hacer más televisión“

Si tuvieran la oportunidad, Tony Khan está abierto a tener más horas semanales de televisión de AEW. El presidente de la compañía estuvo hablando de ello en la conferencia de prensa después de Revolution 2023 esta pasada noche.

“Me encantaría tener más horas de televisión de lucha libre. Es genial que tengamos AEW All Access, que es enorme para la compañía y una gran oportunidad después de Dynamite, y creo que tendremos un buen flujo de audiencia de Dynamite a All Access, hubo muchos comentarios positivos sobre ese anuncio. Sé que la cadena está muy emocionada por la cantidad de compromiso que hubo con All Access.

Desde el punto de vista de la lucha libre y tratando de hacer crecer el elenco y mantener a la genteprendida en lo relativo a obtener oportunidades, a veces puede ser un desafío por un par de razones. Tres horas de televisión, lesiones y cosas que surgieron y cambiaron las circunstancias. Tenemos absolutamente la capacidad de hacer más y más televisión si se presentara esa oportunidad y creo que hay demanda para ello. Creo que definitivamente podríamos, si se nos solicita, definitivamente podríamos presentar más televisión de calidad con el elenco que tenemos en estos momentos“.

