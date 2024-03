Pat McAfee: «Paul Heyman me ayudó en mi promo para Austin Theory»

En el WrestleMania de 2022, la cual fue la edición número 38 del show de shows, Austin Theory tuvo una lucha ante Pat McAfee y el exNFL logró vencerlo en un buen combate. Unas semanas antes de esa lucha, Theory y McAfee tuvieron un acalorado segmento en SmackDown, en donde Theory exigió a McAfee disculparse.

McAfee se disculpó, pero usó esa frase de disculpa para insultar también a Theory, lo que acabó de consumar la lucha. En una edición reciente de su video podcast y show de ESPN, The Pat McAfee Show, McAfee reveló cómo Paul Heyman, futuro Miembro del Salón de la Fama WWE, lo ayudó con la idea central de la promo con la que McAfee le respondió a Theory. Estas fueron sus palabras:

► Así fue como Paul Heyman ayudó con una promo a Pat McAfee

«Cuando estaba en mi rivalidad con Austin Theory, a quien vencí en WrestleMania. Hubo una noche en la que iba a responder a Austin Theory, él iba a pedirme disculpas o algo así. El Hombre Sabio me escuchó en la esquina pensando en cómo lo iba a hacer. Luego, simplemente, me detiene literalmente y dice tres líneas. Él dice: ‘Te disculpas porque su mamá lo crio como un idiota, ¿verdad? Te disculpas porque es insoportable, ¿verdad? Te disculpas porque es la peor persona, ¿verdad?’ Yo respondo, ‘Lo siento por todas esas cosas’. Él dice, ‘Exactamente’. Luego se fue. Salgo allí, digo todas sus mierdas, y la internet dice: ‘Pat es uno de los mejores en las promos en el juego’. Le dije a Paul: ‘Voy a ir a mi programa mañana y diré que fuiste tú quien me lo dijo. No quiero llevarme tu aplauso’. Él dice, ‘No, en algún momento después’. Hoy es el día. Todos apreciamos un montón tu esfuerzo, felicidades por entrar al Salón de la Fama».