D-Von recuerda el nacimiento de lo TLC

Los combates de TLC que involucraron a The Hardy Boyz, The Dudley Boyz y Edge y Christian siempre serán vistos como algunos de los combates más importantes en la historia de la lucha libre. Estos tres equipos formaron parte de una lucha de escaleras en WrestleMania 16, que fue la precursora del primer combate TLC, que tuvo lugar en Summerslam 2000, y que todavía se considera uno de los combates más influyentes de todos los tiempos, el cual tuvo su segunda parte en WrestleMania 17.

► D-Von Dudley hace una retrospectiva de sus combates TLC

D-Von Dudley fue entrevistado recientemente en Busted Open Radio, donde su ex compañero Bully Ray le preguntó si, en una retrospectiva, volverían a hacer lo que hicieron al comienzo del milenio en el panorama de la lucha libre actual. D-Von respondió que, ahora lo hubiera pensado mejor antes de hacer lo que hizo en los famosos combates TLC.

«Creo que podríamos. Seríamos mucho más inteligentes con algunas de las cosas que haríamos ahora que en aquel entonces, éramos jóvenes, nos importaba un carajo, movíamos nuestros cuerpos y así eran las cosas. Pero «Ahora, seríamos más cautelosos sobre cómo haríamos las cosas, ciertos riesgos que probablemente no tomaríamos, pero lo compensaríamos con cualquier cosa que decidiéramos hacer para compensarlo».

«Estaba agarrado tan fuerte de ese ring que no me importaría, podrías haberme disparado en el pecho y no lo soltaría, pero Jeff iba a probar esa teoría para ver si era cierta, luchando por mi vida, y siempre decía: ‘¿Qué diablos, te hice algo?'»