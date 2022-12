Paddy Pimblett, estrella emergente del peso ligero de la UFC, no apoya a la selección nacional inglesa en su búsqueda del éxito en la Copa Mundial de la FIFA de este año.

Durante un reciente episodio de Pub Talk con los antiguos peleadores convertidos en analistas Alan Brazil y Ray Parlour, Pimblett destacó algunos de los cánticos y actitudes a los que se ven sometidos los hinchas del Liverpool, incluyendo comentarios de mal gusto sobre el desastre de Hillsborough de 1989, que dejó 97 hinchas del Liverpool muertos.

«Realmente no sigo el fútbol internacional. No me importa, para ser sincero», dijo Pimblett. «A los escoceses no les gusta el fútbol internacional. No vemos por qué tenemos que estar del brazo de los aficionados que cantan ‘Siempre las víctimas’, semana tras semana, y que cantan sobre 97 aficionados muertos, ¿me entiendes? Es repugnante. ¿Cuál es la otra? ‘Feed the Scousers’, y eso»

«¿Por qué deberíamos apoyar a Inglaterra? He visto un vídeo de hinchas ingleses cantando ‘¡Todos odiamos a los escoceses! ¿Por qué deberíamos apoyar a Inglaterra? Cuando se trata de cricket, rugby o cualquier otro deporte, quiero que Inglaterra gane y lo haga bien«, añadió Pimblett.

Afortunadamente para Pimblett, aunque no le interesan los esfuerzos de la selección de fútbol en Qatar y no participará en ninguna celebración si el trofeo «vuelve a casa», a juzgar por sus comentarios sobre otros deportes, tuvo la oportunidad de disfrutar de un triunfo a principios de este mes, cuando la selección inglesa de cricket ganó la Copa Mundial T20 masculina del ICC en Australia.