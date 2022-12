El campeón de los pesos pesados de la UFC, Francis Ngannou, ha señalado el fallo en el plan del YouTuber convertido en boxeador Jake Paul para la creación de un sindicato de luchadores.

En una reciente entrevista con Combate, el actual rey de los pesos pesados habló de la creciente conversación sobre un sindicato, que ciertamente ha dividido las opiniones entre los luchadores. Mientras que Georges St-Pierre expresó recientemente su interés en unirse al sindicato de Paul, Julianna Peña ha compartido sus dudas sobre la plausibilidad de tal creación.

«Es muy difícil. Como dos nombres populares, sí (puede ayudar a tener una unión de luchadores). Pero, ¿cómo vas a hacer esta unión? ¿Vas a pagar a los luchadores y decirles que no luchen? ¿Cómo va a funcionar exactamente? Muchos de estos luchadores no tienen dinero», dijo Ngannou.

«Están esperando a que se les pague la próxima pelea, a que se les pague la casa, a que se les paguen las facturas, ¿y les vas a decir que no peleen por el sindicato? No puedo creer que lo hagan. No porque no quieran, sino porque no tienen otra opción»

«Este es el problema. El problema es que muchos luchadores no tienen opción. Cuando vas a la NFL y a la NBA, es fácil para ellos hacer un sindicato porque incluso su compañero de entrenamiento está ganando cientos de miles de dólares al año, pero en las MMA es completamente diferente«, añadió Ngannou. «Algunos viven de recibir un pago tras otro, así que será difícil».